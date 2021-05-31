Какой спящий супервулкан способен уничтожить всю Европу

Южная Италия – зона повышенной вулканической активности. Всем известна регулярно извергающаяся сицилийская Этна и Везувий, который уничтожил римские города Помпеи и Геркуланум. Но мало кто знает, что в 10 километрах от густонаселённого Неаполя находятся Флегрейские поля – уникальный природный объект. По-итальянски этот вулканический район называется Кампи Флегрей, и, как считают учёные, он представляет собой супервулкан, извержение которого может уничтожить Европу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

История супервулкана

Название «Флегрейские поля» («выжженные земли») взято из античной мифологии – так называлось место, где боги во главе с Зевсом победили гигантов – великанов, порождённых Геей.

С геологической точки зрения Кампи Флегреи – это вулканическая кальдера — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения — площадью около 100 квадратных километров. В основном она находится под водой и насчитывает 24 кратера и вулканических поднятия. Один из них — вулкан Сольфатара близ города Поццуоли, появившийся около 4 тысяч лет назад — периодически выбрасывает наружу подземные газы (согласно мифам древних греков, именно в Сольфатара жил бог огня Вулкан).

Магма Флегрейских полей подходит очень близко к земной поверхности. 40 тысяч лет назад в этом районе произошло мегаизвержение, слой пепла от которого покрыл 1,1 миллиона квадратных километров в Европе. Температура воздуха из-за повышенного содержания серы тогда понизилась на 5-10 градусов, а количество животных в пострадавшей части света заметно уменьшилось. По одной из версий, эта «вулканическая зима», сравнимая с последствиями ядерной бомбардировки, стала причиной вымирания неандертальцев, которым не на кого оказалось охотиться.

12-15 тысяч лет назад произошло еще одно извержение Кампи Флегрей, уже меньшее по площади.

После этого супервулкан время от времени напоминал о себе лишь небольшими извержениями. В 1538 году, когда была зафиксирована последняя активность, здесь образовался вулканический конус Монте Нуово – это событие, описанное множеством свидетелей, стало важной вехой развития вулканологии.

Хотя посещение туристами Флегрейских полей не запрещено, они остаются очень опасным для человека местом. Например, в 2017 году трое итальянцев – 11-летний мальчик и его родители — погибли здесь,провалившись в глубокую яму.

Опасность нового мегаизвержения

Есть все основания опасаться, что Кампи Флегрей рано или поздно проснётся, и последствия этого будут катастрофическими для человечества.

Первые тревожные звоночки прозвенели в 1970-м и 1983-м годах, когда дома жителей центральной части Поццуоли вдруг вместе с рельефом поднялись вверх, а затем стали опускаться. Причиной тому стали подземные магматические процессы. Однако кроме эвакуации и вынужденного переселения горожан, других неприятных событий, вопреки ожиданиям специалистов, не последовало.

Как сообщает итальянская газета Il Messagero, ссылаясь на свежее исследование вулканолога Франческо Форни и его коллег, Кампи Флегрей «может находиться на пороге нового крупного извержения». Супервулкан, по их мнению, вступил в новый цикл активности, и в его недрах происходит «перезарядка» магмы. Такие выводы сделаны на основе анализа образцов горных пород. В частности, выяснилось, что магма, из которой состоит Монте Нуово, по своему составу очень близка к породам, выделявшимся на начальных стадиях древних суперизвержений. Она характеризуется высокой дифференцированностью, большим количеством водяных пузырьков и углекислого газа. За текущим состоянием покоя, как считают учёные, скрывается накопление магмы и увеличение газового давления.