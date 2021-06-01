Как наказывали за преступления во времена фараонов

В Древнем Египте поступки людей судили по моральным и религиозным законам. Судили и осуждали не только живых, но и мертвых – такой процесс носил название «суд другого мира». У египтян были божества на все случаи жизни и, разумеется, была богиня правосудия. Ее звали Маат и она считалась покровительницей истины, порядка и законности.

Известный египтолог, француз Пьер Лалуэт в своем исследовании писал, что для египтян Маат была еще и символом вселенского порядка, без которого в обществе и природе наступил бы хаос. Совершая преступление, человек попирал космическую гармонию, нанося вред не только своим жертвам и государству, но и всему мирозданию.

Все преступления в Древнем Египте можно было разделить на две категории. В первую входили злодеяния против общества, в число которых входили убийство, кражи и грабежи, прелюбодеяние. Ко второй категории относили преступления против государства – это взяточничество, посягательство на жизнь чиновников и правителей, государственная измена, хищение государственной собственности, богохульство.

Основная власть в стране была сосредоточена в руках фараона. На заре египетской государственности фараоны лично принимали решение – наказать или помиловать, но позднее полномочия были переданы созданным для этих целей учреждениям – судам. Но фараоны не самоустранились от правосудия – правители Египта продолжали участвовать в наиболее сложных и громких процессах.

Убийство

Жизнь человека дарована высшими силами и тот, кто ее отнимает, сам достоин смерти. Так с давних пор рассуждали люди, жившие на берегах Нила. Но при этом в Египте различали умышленные и непредумышленные убийства. Умышленное убийство также не всегда каралось лишением жизни – иногда назначались психологические наказание и оно могло быть гораздо страшнее смерти.

Человек, убивший отца или мать, подвергался страшным пыткам и лишь потом его казнили. Родителей, убивших ребенка. наказывали еще изощреннее. Их привязывали к мертвому телу жертвы и на трое суток помещали под охрану, в жаркое место. Казнили убийц только после того, как тело начинало разлагаться.

Французский египтолог Франсуа Дюма утверждает, что египтяне не были особо изощрены в казнях. Чаще всего приговоренного к смерти просто бросали в реку на съедение крокодилам. Иногда смертники удостаивались особой милости – им давали возможность самостоятельно свести счеты с жизнью.

В те далекие времена суд вполне мог претендовать на звание справедливого. Если удавалось доказать, что убийство было непредумышленным, виновному сохраняли жизнь и приговаривали его к штрафу в пользу семьи погибшего. Кроме этого, убийце приходилось пройти особый очищающий ритуал, только после которого он мог войти в свой дом.

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Сокрытие факта убийства или недоносительство карались египетскими судами максимально жестоко. Виновные, чаще всего, разделяли участь убийцы и приговаривались к смертной казни. За умышленное убийство священного животного или птицы, например, кошки или ибиса, выносили смертный приговор. Случайное убийство могло повлечь за собой внушительный штраф.

Прелюбодеяние

У египтян прелюбодеяние считалось преступлением против религии и каралось смертной казнью. Под этим преступлением понимали связь мужчины с замужней женщиной. В свитках законов Древнего Египта неоднократно встречается упоминание того. что если человек позарился на чужую супругу, то он безнадежно преступен и греховен, поэтому заслуживает лишь смерти.

Но это касалось только мужчин. Судьба неверной жены была в руках законного мужа. Тот мог простить жену или выбрать ей сам наказание. Если обманутый муж не обращался в суд, избегал наказания и любовник – в этом случае проблема считалась внутрисемейной и глава семьи мог простить и обидчика и неверную жену.

Кражи и грабежи

Кражи суды Древнего Египта обычно карали штрафами. Причем сумма обычно превышала ценность похищенного не менее чем в три раза. Но это только в том случае, если дело касалось частной или общественной собственности. Если египтянин позарился на государственное, то его обязывали выплатить ущерб в 180-кратном размере!

Также преступник должен был публично попросить прощения за свой поступок. Он должен был поклясться, что больше не повторит своего проступка. Иногда после этого вору наносили 100 ударов кулаками, что иногда заканчивалось увечьями и даже смертью. Впрочем, насмерть старались не бить, ведь осужденному еще предстояло вернуть краденное и заплатить или отработать штраф.

Воришка, упорно не желавший признавать свою вину или отказывавшийся от публичного покаяния, автоматически переходил в разряд неисправимых злодеев и его бросали в реку к крокодилам. Примерно так же обходились и с грабителями, если те убивали своих жертв.

Коррупция среди чиновников

Как это не странно, но взяточниками египетские суды почти не занимались. Пойманного за руку коррупционера просто с позором изгоняли с занимаемой должности и переводили в разряд крестьян. Само собой, прежде чем взяться за мотыгу земледельца, чиновник должен был возместить нанесенный своими действиями ущерб.

Но в виде исключения зарвавшихся чиновников все-таки могли привести в суд. Такое преступление не считалось тяжким, поэтому многие обвиняемые просто откупались от судей, сами давая взятку. Из письменных источников мы знаем, что египетские законники сами были насквозь коррумпированы и часто преступника освобождали еще до судебного заседания.

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Государственная измена

Все преступления против государства и особенно против персоны фараона и членов его семьи карались максимально жестоко. Для всех сословий в таких случаях наказание было единым – смертная казнь. Казнили даже приближенных фараона и его жен – такой случай произошел с Рамзесом III, против которого организовала заговор Тия – одна из младших жен.

В заговоре, целью которого было воцарение на престоле Египта сына Тии, участвовали еще несколько жен правителя, его царедворцы и даже военачальник. Рамзес III погиб, но это не привело к власти сына Тии. Новым фараоном, как и было положено по закону, стал Рамзес IV, а изменников и цареубийц схватили и судили.

Их всех приговорили к смертной казни, но перед этим провели церемонию лишения имен. Всем предателям дали унизительные клички, а затем казнили. Это сделали для того, чтобы казненные не смогли достойно жить в загробном мире. Самых именитых участников покушения на фараона заставили наложить на себя руки, а тех кто попроще бросили к рептилиям в реку.

Разграбление гробниц

К грабителям гробниц и храмов египетские суды были так же беспощадны, как и к изменникам. Вместе с фараонами и знатными людьми хоронили немало ценных вещей, которые всегда были лакомым куском для грабителей. Не отставали от злоумышленников и сами фараоны – когда казна пустела, правитель вполне мог потрясти гробницы своих предшественников на предмет ценностей.

Но это уже было не разграбление гробницы, а дело государственной важности, хотя его никогда не афишировали. А вот грабители опустошали захоронения тайно, но вероломно, уничтожая то, что нельзя было унести и повреждая мумии . Некоторым не везло особенно. Например, Рамзес II был перезахоронен 5 раз – заново после каждого разграбления.