Индийские заключенные из-за пандемии отказались выходить из тюрем

В девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш 21 заключенный отказался воспользоваться условно-досрочным освобождением. Причиной такому решению послужила пандемия. Арестанты убеждены, что в тюрьме намного безопаснее. Об этом сообщает India Today.

После официального подтверждения об УДО заключенные отказались от этой возможности. Они отметили, что в тюрьме предоставляют пищу, необходимые лекарственные препараты и регулярно проводят медицинские осмотры. Поэтому находиться там «безопаснее и здоровее», чем на свободе.