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Индийские заключенные из-за пандемии отказались выходить из тюрем

Катерина Саломе
2 часа назад
В девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш 21 заключенный отказался воспользоваться условно-досрочным освобождением. Причиной такому решению послужила пандемия. Арестанты убеждены, что в тюрьме намного безопаснее. Об этом сообщает India Today.
Индийские заключенные из-за пандемии отказались выходить из тюрем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
После официального подтверждения об УДО заключенные отказались от этой возможности. Они отметили, что в тюрьме предоставляют пищу, необходимые лекарственные препараты и регулярно проводят медицинские осмотры. Поэтому находиться там «безопаснее и здоровее», чем на свободе.
По словам главы индийской тюремной системы Ананда Кумара арестанты выразили свою позицию в письменном виде, в соответствие с требованиями. Он настаивает на том, что позицию заключенных следует «принять и уважать».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что премьер Индии заявил о «коронавирусном шторме».
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