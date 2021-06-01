Стереотипы о русских, в которые верят французы

Многие иностранцы, никогда не бывавшие в России, верят в определенные стереотипы о стране и о людях. Француз Максим, живущий в городе Безансон на востоке страны, рассказал "Рамблеру", в какие стереотипы о русских людях верит он и его ближайшее окружение.

Фото: кадр из фильма "Красная жара" кадр из фильма "Красная жара"

Водка как вино

Как и многие иностранцы, французы уверены, что все русские страдают алкоголизмом и любят пить водку. Он предполагает, что этот стереотип появился из-за голливудских фильмов о русских, где "все пьют водку". В представлении французов русские пьют водку так же часто, как они вино, а именно на обед, ужин и во время застолий.

"Возможно, вы пьете водку из-за вашего сурового климата, но мы не знаем, есть ли у вас в стране другой алкоголь"

Красивые русские женщины

Во Франции также распространен стереотип о том, что все русские женщины очень красивые. Максим не знает красивых русских знаменитых женщин, но говорит, что в западных фильмах у всех русских персонажей шикарные спутницы. В качестве примера он привел фильмы о Джеймсе Бонде (Прим. ред. — в одной из частей "Квант милосердия" девушкой Бонда действительно была русская актриса Ольга Куриленко ), "Крепкий орешек", "Миссия невыполнима" и "Железный человек 2".

"Когда мы с друзьями обсуждаем то, как будем жить, когда разбогатеем, то всегда называем большой дом на отдельном острове, яхту и красивую русскую девушку"

Патриотизм

"Мы знаем, что у русских сильно развито чувство патриотизма. Где бы они не были, они всегда вспоминают о своей стране"

Максим говорит, что французы действительно верят в патриотизм и связывает это с историей России. В качестве примера он привел то, как русские чтят память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он уверен, что все в России поддерживают политику нынешнего президента страны.

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