«Превратился в Толяна»: клип солиста Rammstein удивил россиян

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей 1 июня выпустил клип под названием "Я ненавижу детей". Опубликованный в YouTube ролик очень удивил пользователей социальных сетей. Откуда-то в нем появились плачущий бюст Ленина, пионеры и Красная площадь. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из клипа Кадр из клипа

Действия клипа разворачиваются в СССР. В ролике рассказывается о жестоком отношении детей к своим сверстникам. Персонаж клипа вырастает и расправляется с обидчиками. Параллельно Линдеманн на допросе у следователя, где его пытают. В конце музыкант уходит из здания суда на фоне взрыва.

Кадр из клипа

В социальных сетях обсудили жутковатый клип солиста Rammstein. Пользователи написали, что у Линдеманна настоящая "русская душа", и прозвали его Толяном:

"У Тилля неразрывная связь с Россией и СССР";

"Дядька Тилль совсем превратился в обычного русского Толяна";

"Тилль Линдеманн настолько русифицировался, что у него в клипе даже Ленин замироточил".

В Сети посчитали, что такой интерес к нашей стране может говорить о намерении музыканта получить российское гражданство и вступить в какую-нибудь партию:

"Когда уже Тилль станет гражданином РФ?";



"Выдайте уже человеку гражданство";

"Тилль Линдеман: сначала песня любимый город по русски, теперь ich hasse kinder в советских декорациях, да дайте ему же квартиру в Саранске! страдает же".

Кадр из клипа

В клипе также снялись российские звезды: Александр Ревва Аглая Тарасова . Но участие актера и телеведущего в ролике Линдеманна не понравилось пользователям:

"Клип у деда, конечно, разрывной, но есть пара вопросов. РЕВВА????? Как дети не заржали, когда вокруг них прыгал орущий дед-пионер???";



"Ну зачем Реввой портить?";



"У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел";