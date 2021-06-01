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«Превратился в русского Толяна»: клип солиста Rammstein удивил Сеть

Анна Арсеньева
1 час назад
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей 1 июня выпустил клип под названием "Я ненавижу детей". Опубликованный в YouTube ролик очень удивил пользователей социальных сетей. Откуда-то в нем появились плачущий бюст Ленина, пионеры и Красная площадь. Подробнее — в материале "Рамблера".
«Превратился в Толяна»: клип солиста Rammstein удивил россиян
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа
Действия клипа разворачиваются в СССР. В ролике рассказывается о жестоком отношении детей к своим сверстникам. Персонаж клипа вырастает и расправляется с обидчиками. Параллельно Линдеманн на допросе у следователя, где его пытают. В конце музыкант уходит из здания суда на фоне взрыва.
Кадр из клипа
В социальных сетях обсудили жутковатый клип солиста Rammstein. Пользователи написали, что у Линдеманна настоящая "русская душа", и прозвали его Толяном:
"У Тилля неразрывная связь с Россией и СССР";
"Дядька Тилль совсем превратился в обычного русского Толяна";
"Тилль Линдеманн настолько русифицировался, что у него в клипе даже Ленин замироточил".
В Сети посчитали, что такой интерес к нашей стране может говорить о намерении музыканта получить российское гражданство и вступить в какую-нибудь партию:
"Когда уже Тилль станет гражданином РФ?";

"Выдайте уже человеку гражданство";
"Тилль Линдеман: сначала песня любимый город по русски, теперь ich hasse kinder в советских декорациях, да дайте ему же квартиру в Саранске! страдает же".
Кадр из клипа
В клипе также снялись российские звезды: Александр Ревва и Аглая Тарасова. Но участие актера и телеведущего в ролике Линдеманна не понравилось пользователям:
"Клип у деда, конечно, разрывной, но есть пара вопросов. РЕВВА????? Как дети не заржали, когда вокруг них прыгал орущий дед-пионер???";

"Ну зачем Реввой портить?";

"У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел";
"В параллельной вселенной, Александр Ревва снимается в клипе Тилля Линдеманна. А нет, подождите, это в нашей".
Истории,Аглая Тарасова,Александр Ревва,
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