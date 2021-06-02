Где СССР последний раз воевал с китайцами

Молодой Советский Союз активно помогал Китаю и фактически положил начало КНР тем, что посодействовал освобождению китайцев от японской оккупации и окончанию кровопролитной гражданской войны. Несмотря на это отношения между соседями далеко не всегда были мирными. Об инциденте на острове Даманский в 1969 году наверняка знают все. А вот аналогичная провокация китайской армии в Казахстане, бывшем тогда частью СССР, известна гораздо меньше.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Предыстория конфликта

Приграничные провокации с китайской стороны начались еще в 60-х. Поводом стало развенчание культа личности Сталина и изменение экономической политики Хрущевым. Китайские «крестьяне» начали массовый выпас скота на землях СССР, заявляя прибывшим советским пограничникам, что находятся они на территории Китая. Несмотря на то, что границу укрепили практически на всем ее протяжении, более 7000 км, провокации продолжались. Конфликт на острове Даманский показал превосходство советского оружия и подготовки, но это не остановило Китай. Следующее несанкционированное пересечение границы случилось в районе поселка Дулаты, что в Казахстане.

В ожидании провокаций базировавшийся в том районе Маканчинский погранотряд по приказу Москвы был усилен. Теперь, помимо 700 пограничников, он включал в себя еще и маневренную резервную группу на нескольких БТР. Ближе к региону были перебазированы некоторые другие советские части, включавшие в себя бронетехнику и минометы. Провокаций ждали — в том числе и вооруженных. Тем более что местность этому способствовала — в районе поселка пролегала скотопрогонная тропа, по которой китайцы под наблюдением наших пограничников много лет гоняли овец.

Конфликт на Дулатском направлении

Информация о несанкционированном пересечении границы по вышеназванной тропе поступила утром 2 мая 1969 года. Помимо того, что прогон скота не был согласован с советской стороной, так еще и сопровождали стадо несколько десятков чабанов. Причем под их куртками явно угадывались очертания оружия.

Мирная попытка советских пограничников остановить движение стада и сопровождения не увенчалась успехом. На помощь пастухам с китайской стороны появилась большая вооруженная группа — около 50 человек, а за ней пересекать границу начали менее многочисленные отряды — по 20—30 человек. Выкрикивая угрозы на русском языке, китайцы стали занимать позиции на сопках и окапываться. Ситуация складывалась очевиднее некуда.

Но советская сторона реагировала быстро и решительно. В район назревающего конфликта была стянута группа под командованием майора И. И. Бутылкина в составе 30 БТР и 500 пограничников. Дополнительно были переброшены боеприпасы и подготовлена штурмовая и истребительная авиация. Операция по зачистке приграничной территории планировалась на 3—4 мая, но приказ в войска так и не поступил. За это время группировка «соседей» тоже выросла и советское командование не решилось бросать на нее пехоту. По линии МИД была направлена нота протеста и продолжилось наращивание численности приграничной группировки.

Это подействовало — 18 мая начался вывод китайских войск с советской территории. Но почти месяц спустя бой все же состоялся, правда, о нем умолчали обе страны. Происходило все по отработанному сценарию — чабан с отарой овец пересек границу, а когда его задержали советские пограничники, на них из-за укрытия напали вооруженные китайцы. Наши солдаты приняли бой, вызвав подкрепление. Маневренная группа на БТР прибыла уже через 15—20 минут. За это время советские пограничники потеряли нескольких солдат раненными, а на помощь провокаторам выдвинулся еще один вооруженный отряд.