Какую информацию не стоит публиковать в соцсетях

Из средства коммуникации социальные сети давно превратились в инструмент, позволяющий узнать о человеке как можно больше информации. Теперь легко можно вычислить не только чьи-то предпочтения и хобби, но и слабости. В руках недоброжелателей такие знания могут нанести вред, поэтому публикуя что-либо о себе, следует всегда держать на подкорке одну ключевую фразу: "Интернет помнит все".

Итак, конечно же не стоит оставлять в общем доступе личные контактные данные: адрес и телефон.

Помимо этого, стоит дважды подумать, прежде чем публиковать компрометирующие вас или другого человека на снимке фотографии.

Кадры с домашнего застолья, тематической вечеринки или социального мероприятия могут ненароком нанести вред не только автору, но и тому, кто ненароком попал в объектив. Если очень хочется поделиться таким контентом, лучше публиковать его в режиме ограниченного доступа только "для своих", но и такой способ не может давать стопроцентную гарантию приватности.

Лучше не публиковать на своей странице или в комментариях резкие политические высказывания, высмеивающие картинки по околополитической теме и т.д.

Что фотография с застолий, что резкие фразы на определенную тему - могут стать причиной отказа при приеме на работу.

В некоторых компаниях существует практика "прощупывания" человека в социальных сетях. Таким способом работодатели могут узнать о вас то, чем вы явно не собирались делиться на собеседовании.

Также рекомендуется избегать частого использования геоотметок. Такая информация может стать орудием в руках мошенников и воров. Безусловно, не стоит таким образом показывать, где находится ваше жилье и работа. В последнее время все чаще мы узнаем о случаях, когда воры вскрывали квартиры активных пользователей Сети, которые буквально на блюдечке выдавали в общем доступе информацию о том, когда те уходят на работу и приходят с нее. Таким образом у воров была прекрасная возможность выстроить целое расписание, когда хозяина с высокой вероятностью не будет дома. А регулярные фотографии и видео внутри квартиры помогали мошенникам, не вскрывая дверь, взглянуть, стоит ли овчинка выделки.