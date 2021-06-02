В какой операции генерал Власов попал в плен

Генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов в начале 1942 года был одной из популярнейших личностей в СССР. После битвы под Москвой, где его назвали в приказе Сталина одним из наиболее отличившихся командующих армиями, про него пели частушку: «Говорили пушки басом, / гром орудий грохотал, / генерал товарищ Власов / немцу перцу задавал». Но всего через полгода его имя было заклеймено как символ предательства.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Предыстория

Зимой 1941/42 г., после того, как немцы были отброшены от Москвы, советское главное командование собиралось довершить начатый разгром оккупантов. Помимо продолжения наступления на центральном направлении, планировалось нанести удары по врагу на Украине и под Ленинградом. Намечалось не только снять блокаду города на Неве, но и нанести решительное поражение группе армий «Север» противника и отбросить её от северной столицы.

Замысел Ставки (Любанская наступательная операция) предусматривал нанесение двух встречных ударов. Форсировав Волхов, в тыл вражеским войскам, осаждавшим Ленинград, должен был наступать Волховский фронт под командованием генерала армии Кирилла Мерецкова. Со стороны Невы предстояло нанести удар Лениградскому фронту, которым командовал генерал-лейтенант Михаил Хозин. Два фронта брали в клещи 18-ю немецкую армию.

В наступлении Волховского фронта решающая роль отводилась 2-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Григория Соколова . Эта армия была сформирована в ноябре 1941 года в Поволжье как 26-я общевойсковая. Первоначально она предназначалась для прикрытия района к востоку от Москвы в случае прорыва туда немцев. В декабре 1941 года её перебросили на Волховский фронт, который только что успешно закончил Тихвинскую наступательную операцию. Немцы планировали окружить Ленинград вторым кольцом и соединиться с финскими войсками восточнее Ладожского озера, но вынуждены были отступить за реку Волхов.

Григорий Соколов, пришедший в армию из НКВД, оказался непригодным на новой должности. Отметившись целой серией нелепых приказов, он восстановил против себя командиров всех соединений. Его руководство при попытке перехода в наступление 7 января 1942 года принесло армии большие потери. После всего лишь двухнедельного пребывания в должности он был отставлен. Новым командующим армией стал 10 января генерал-лейтенант Николай Клыков.

Неудача зимнего наступления

13 января 1942 года 2-я ударная армия повторно, на этот раз успешно, форсировала Волхов. Вгрызаясь во вражескую оборону и отражая частые немецкие контратаки, она постепенно сформировала к западу от реки Волхов плацдарм глубиной до 60 км. На этот плацдарм переправились все соединения армии. Узким его местом в переносном и в прямом смыслах оставалась горловина между Мясным Бором и Спасской Полистью, связывавшая его с восточным берегом Волхова. С февраля немцы пытались локализовать прорыв советских войск, сузить коридор 2-й ударной армии, а то и вовсе перерезать его.

В свою очередь советское командование вело подготовку к продолжению наступления. Большое значение придавалось захвату города и железнодорожной станции Любань. 2-я ударная армия выходила к ней с юга. С севера на неё вела наступление 54-я армия Ленинградского фронта. С захватом Любани отрезанной оказывалась бы немецкая группировка в районе станции Чудово.

25 февраля 2-я ударная армия возобновила наступление и спустя три дня отдельные её части вышли на окраину Любани. Но немцы контрударом восстановили положение. К этому времени потерпели неудачу советские наступления на Харьков и Днепропетровск, под Вязьмой и Ржевом. Ставка, однако, планировала ещё попытать счастья на ленинградском направлении. 9 марта в штаб Волховского фронта «для усиления» прибыла группа её представителей во главе с маршалом Климентом Ворошиловым и членом ГКО Георгием Маленковым . В состав группы входил и генерал Власов.

Между тем, командование фронтом уже знало от пленных, что немцы собираются перейти в наступление с целью отрезать 2-ю ударную армию на плацдарме. Сведения соответствовали истине: решение об этом наступлении было принято 2 марта на совещании у Гитлера.

Окружение 2-й ударной

15 марта 1942 года немцы начали наступление по двум сторонам горловины, соединявшей 2-ю ударную с «большой землёй». Ожесточённые бои шли здесь до 8 апреля. Несколько раз немцам удавалось перерезать коридор у Мясного Бора, но советские войска в контратаках снова восстанавливали его. В конце концов, коридор остался за советскими войсками, но возможности снабжения армии по нему резко ухудшились: в середине апреля начался ледоход и разлив на Волхове, а в ясном весеннем небе господствовала вражеская авиация.

За неудачей наступления последовали оргвыводы. Командующий 2-й ударной армией Клыков был отставлен и заменён на Власова. Волховский фронт упразднён и вошёл группой войск в состав Ленинградского фронта. По докладу Власова генерал Хозин направил в Ставку предложение прекратить дальнейшие попытки наступления и отвести 2-ю ударную армию за Волхов. 12 мая Ставка согласилась с этим. Начался вывод 2-й ударной из «мешка».

В первые дни удалось вывести кавалерийский корпус, танковую бригаду, две стрелковые дивизии и две бригады. Но 22 мая немцы перешли в наступление с целью отрезать оставшимся частям путь к отходу, что им и удалось. В полное окружение попали семь дивизий и шесть бригад, насчитывавших больше 40 тысяч бойцов, 873 орудия и миномёта. Попытки снова прорвать кольцо окружения и обеспечить снабжение войск в «котле» по воздуху к успехам не привели.

9 июня был восстановлен Волховский фронт во главе с Мерецковым. На него ставилась задача спасти 2-ю ударную. В ожесточённых боях 22 июня удалось установить с ней сухопутную связь. К этому времени плацдарм 2-й ударной сузился так, что насквозь простреливался немецкой артиллерией. В последующие три дня коридор то перерезался немцами, то вновь восстанавливался. Несколько раз 2-я ударная, по приказу Власова, шла на прорыв. 25 июня кольцо сомкнулось окончательно.

Сдача Власова

Генерал Власов до последнего момента, пока сохранялись шансы на спасение армии, оставался с ней и руководил операцией на западном берегу Волхова. После установления немцами полного контроля над районом прорыва Власов отдал приказ оставшимся частям пробиваться из окружения кто как может. Сам Власов возглавил группу штабных работников. Он уже вышел так из окружения в сентябре 1941 года под Киевом, когда командовал 37-й армией. На этот раз ему это не удалось. Его группа рассредоточилась. Сам Власов был взят в плен немцами 11 июля 1942 года.