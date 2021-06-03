Существование питьевой воды оказалось под угрозой

Глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата. Это угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды, сообщает международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале Nature.

Исследователи проанализировали более 4500 температурных и кислородных профилей для почти 400 озер по всему миру, собранных с 1941 года. Большинство долговременных записей собрано в зоне умеренного климата, охватывающей от 23 до 66 градусов северной и южной широты.

Оказалось, озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем океаны. C 1980 года уровень кислорода в обследованных озерах умеренной зоны снизился на 5,5 процента на поверхности и на 18,6 процента у дна. Это связано с повышением температуры пресной воды, которая увеличилась на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетие. Концентрация растворенного кислорода в поверхностных водах снизилась на 0,11 миллиграмма на литр за это же время.

Хотя озера составляют лишь около трех процентов поверхности суши Земли, они содержат непропорционально высокую концентрацию биоразнообразия планеты. Повышение температуры также способствует размножению сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые выделяют токсины, опасные для существования других живых организмов. В таких озерах на глубине содержится мало кислорода из-за затрудненного перемешивания между разными слоями, а на поверхности, наоборот, уровень растворенного кислорода растет, что является признаком цветения цианобактерий.