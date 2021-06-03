Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Как Стивен Сигал становится русским политиком и какой закон будет продвигать

Диана Товсепова
1 час назад
Пять лет назад СМИ громко обсуждали, как голливудский актер Стивен Сигал получил российское гражданство, а недавно он даже выставил на продажу свой дом в США.
Позже стало известно, что на этом герой боевиков не остановился. Теперь Сигал вступил в партию «Справедливая Россия», а партийный билет ему вручил лично председатель партии Сергей Миронов.
При этом у актера даже есть первый законопроект, разработкой и продвижением которого он займется. Смотрите видео, чтобы узнать, как голливудский актер рвется в русскую политику и чем он будет заниматься.
Истории,Видео,Стивен Сигал,Сергей Миронов,Справедливая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители