Зачем в Средневековье детей поили вином

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О Средних веках ходит множество мифов и легенд. Однако даже правдивые факты о жизни людей тех времен порой приводят в шок. Согласно одному из них, детей в Средневековье поили не молоком и фруктовыми смесями, а... вином. Подробнее о том, почему так происходило – в материале "Рамблера".

Один из популярных мифов о Средних веках гласит – в то время люди почти не употребляли воду по причине того, что она была очень грязная, а кипятить ее еще не додумались. Считалось, что из-за этого людям приходилось утолять жажду алкоголем.

Однако миф есть миф. На самом деле в Средневековье была питьевая вода, неслучайно все поселения основывались рядом с ее источниками. Но это не отменяет того факта, что к спиртным напиткам люди были крайне неравнодушны. Более того, его употребляли даже маленькие дети.

К примеру, нефильтрованный и густой напиток small ale, крепость которого составляла 2,8% позволяли пить и подросткам, и малышам вне зависимости от возраста.

Кроме того, в своей книге доктор Микеле Савонарола советовал поить детей до семи лет вином, разбавленным водой. Неизвестно почему, но белое считалось более предпочтительным для несовершеннолетних, чем красное.

Вино также вливали в рот младенцам, если они были слишком слабыми и тихими. Причем данная практика применялась даже к особам королевских кровей. Когда у короля Франции родился сын Людовик XIII, он показался родителям уж слишком нежизнеспособным. Тогда они напоили его вином, и наследник тут же громко закричал.