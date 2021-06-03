Часть питьевой воды может исчезнуть из-за потепления

Из-за глобального потепления понизился уровень кислорода в пресноводных озерах, которые находятся в поясе умеренного климата. Это может стать причиной снижения биоразнообразия и качества питьевой воды. Об этом сообщает Nature.

Ученые провели исследование и выяснили, что озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем океаны. Вероятнее всего это связано с повышением температуры пресной воды. Этот показатель увеличился на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетие. Концентрация растворенного кислорода в поверхностных водах снизилась на 0,11 миллиграмма на литр за это же время.