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Часть питьевой воды может исчезнуть из-за потепления

Стелла Шмель
1 час назад
Из-за глобального потепления понизился уровень кислорода в пресноводных озерах, которые находятся в поясе умеренного климата. Это может стать причиной снижения биоразнообразия и качества питьевой воды. Об этом сообщает Nature.
Часть питьевой воды может исчезнуть из-за потепления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые провели исследование и выяснили, что озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем океаны. Вероятнее всего это связано с повышением температуры пресной воды. Этот показатель увеличился на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетие. Концентрация растворенного кислорода в поверхностных водах снизилась на 0,11 миллиграмма на литр за это же время.
Кроме того, увеличение температуры также способствует размножению сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины, ядовитые для других живых организмов. Также снижение уровня кислорода может привести и к размножению анаэробных бактерий, которые выделяют метан. Из-за чего в озеро будет выброшено еще больше парниковых газов, что в еще большей степени отразится на изменении климата.
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