Видео: рыбаки встретили акулу-людоеда

Рыбаки из Австралии встретили большую белую акулу, известную как акула-людоед. Хищную рыбу засняли на видео.

Как сообщает 9news, Джордан Маршалл и Пол Марриотт из штата Западная Австралия отправились на рыбалку в залив Кэтрин Хилл Бэй. Все было спокойно, пока к их лодке не подплыла большая акула. Около десяти минут она кружила вокруг рыбаков.

Мужчины испугались, но начали дразнить хищную рыбу и пытаться приманить ее на кефаль.

"К тому времени мы уже выпили по паре кружек пива, поэтому мы все же оставили акулу в покое и занялись своими делами", — рассказал Марриотт.