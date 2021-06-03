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Видео: рыбаки встретили акулу-людоеда

Анна Арсеньева
1 час назад
Рыбаки из Австралии встретили большую белую акулу, известную как акула-людоед. Хищную рыбу засняли на видео.
Как сообщает 9news, Джордан Маршалл и Пол Марриотт из штата Западная Австралия отправились на рыбалку в залив Кэтрин Хилл Бэй. Все было спокойно, пока к их лодке не подплыла большая акула. Около десяти минут она кружила вокруг рыбаков.
Мужчины испугались, но начали дразнить хищную рыбу и пытаться приманить ее на кефаль.
"К тому времени мы уже выпили по паре кружек пива, поэтому мы все же оставили акулу в покое и занялись своими делами", — рассказал Марриотт.
Во время рыбалки никто не пострадал.
Истории,Видео,Кэтрин Хилл,
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