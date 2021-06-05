Таинственная Башня Дьявола ставит в тупик ученых

На северо-западе США, в штате Вайоминг расположено необычное образование, похожее на гигантский пень. Это Башня Дьявола, возвышающаяся на 1558 метров над уровнем моря и причисленная к национальным памятникам страны. Ее внешний вид и тайна происхождения уже долгое время не дают покоя ученым разных стран. О загадочной Башне Дьявола читайте в материале “Рамблера”.

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Башня Дьявола появилась на этом месте около 50 миллионов лет назад. Ее нижняя часть не имеет конкретной формы и состоит из множества каменных “завитушек”, из которых вверх “вырастает” ровная скала с острыми углами и вертикальным полосатым “рисунком”. Местные жители испокон веков считали, что природа просто не могла создать подобный объект, ведь для нее не характерны четкие геометрические линии.

Согласно одной из легенд, на Башне Дьявола живет страшный демон, ненавидящий людей и пытающийся их уничтожить. В приступах особо плохого настроения он начинает плясать на вершине и бить в барабаны. В эти моменты над Башней Дьявола сгущаются тучи и начинается гроза с обилием молний, призванных уничтожить человечество.

По мнению уфологов, в окрестностях Башни Дьявола действуют необычные силы, а энергия самой скалы губительна для всего живого. Часто на вершине Башни Дьявола можно заметить странное свечение, которое уфологи связывают как раз с действием необычных сил.

Разумеется, подобные попытки объяснить происхождение странного объекта и его необычный внешний вид достопримечательности, не могли удовлетворить ученых. Исследователи, изучив Башню Дьявола, выдвинули свои версии, разумеется, более прозаические.

По мнению некоторых экспертов, нижняя часть Башни Дьявола представляет собой огромный кратер, сформировавшийся около двухсот миллионов лет назад. Он был наполнен жидкой магмой, которая в какой-то момент выплеснулась на поверхность и образовала в итоге верхнюю часть Башни.

Согласно другой версии, на территории штата Вайоминг когда-то очень давно был океан, со дна которого произошел выброс магмы. Она застыла моментально из-за разницы температур, создав при этом возвышенность. Со временем океан на этом месте исчез, а сформированная на его дне возвышенность осталась. Под воздействием дождей и ветров с течением времени Башня Дьявола приобрела свои необычные очертания.