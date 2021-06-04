Почему фиолетовый — самый дорогой цвет в истории

Среди огромного количества всевозможных цветов и оттенков фиолетовый цвет исторически был самым дорогим. По какой причине он получил этот “статус”, читайте в материале “Рамблера”.

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Довольно долгое время вещи фиолетового оттенка были доступны лишь элите, поскольку стоили очень дорого из-за сложного процесса производства фиолетового красителя.

В Древней Греции знали лишь один способ получения красителя, обладающего этим оттенком. Добывали его из определенного вида морских брюхоногих моллюсков. Процесс был очень долгим и кропотливым. Ведь для того, чтобы изготовить всего один грамм фиолетового красителя необходимо было найти, собрать и обработать десять тонн раковин! А для того, чтобы, например, покрасить в фиолетовый цвет всего килограмм шерсти, требовалось около 200 граммов этого красителя.