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Почему фиолетовый — самый дорогой цвет в истории

Александра Нечаева
41 минуту назад
Среди огромного количества всевозможных цветов и оттенков фиолетовый цвет исторически был самым дорогим. По какой причине он получил этот “статус”, читайте в материале “Рамблера”.
Почему фиолетовый — самый дорогой цвет в истории
Фото: DepositphotosDepositphotos
Довольно долгое время вещи фиолетового оттенка были доступны лишь элите, поскольку стоили очень дорого из-за сложного процесса производства фиолетового красителя.
В Древней Греции знали лишь один способ получения красителя, обладающего этим оттенком. Добывали его из определенного вида морских брюхоногих моллюсков. Процесс был очень долгим и кропотливым. Ведь для того, чтобы изготовить всего один грамм фиолетового красителя необходимо было найти, собрать и обработать десять тонн раковин! А для того, чтобы, например, покрасить в фиолетовый цвет всего килограмм шерсти, требовалось около 200 граммов этого красителя.
Неудивительно, что ткани фиолетового цвета стоили настолько дорого, что порой были не по карману даже богачам. Поэтому этот оттенок ассоциировался прежде всего с властью и монархией: в Древней Греции позволить себе носить пурпурные одежды могли только королевские особы, представители духовенства и некоторые аристократы.
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