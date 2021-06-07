Редкий фестиваль «Нашествие» обходится без скандалов. Однако в этот раз страсти вокруг мероприятия разгорелись задолго до его начала. «Рамблер» разобрался в ситуации. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

С чего все началось

Сначала некоторых зрителей из других городов России возмутил перенос даты фестиваля на неделю (сейчас 30 июля – 1 августа). Изменилось и место: теперь это Московская область, пригород Серпухова, рядом с деревней Глазово-2. При этом еще в апреле 2021 года служба поддержки фестиваля сообщала, что концерт пройдет с 23 по 25 июля в Большом Завидове.

Anni2312: «Уже куплены невозвратные билеты на самолёт с обратной датой 26.07. Уверена, не у одних нас, потому что в комментах под новостью творится вакханалия. Орги не возвращают деньги, ссылаясь на закон, что они пострадавшие в пандемию. Комменты с продажей билетов удаляются. Организаторы Нашествия!!! Включите совесть!!! На фестиваль ездят обычные работяги, для которых цена билетов значимая сумма!!! Верните деньги за билеты на фестиваль хотя бы тем, кто не пойдет по причине обратных билетов на самолёт! Может кто-то может посоветовать, что делать в подобной ситуации? Изменилось время и место проведения».

Но настоящий пожар вспыхнул позже, после того, как 3 июня 2021 года организаторы «Нашествия» на официальных страницах мероприятия разместили следующее объявление:

«Мы, как организаторы НАШЕСТВИЯ, хотим не просто провести Главное приключение года, а провести его максимально безопасно, как для зрителей, так и для артистов. Именно поэтому фестиваль НАШЕСТВИЕ станет первым в России COVID-free фестивалем! Что это значит? Проход на территорию фестиваля будет возможен ТОЛЬКО при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия) или паспорта вакцинированного от COVID-19. Да! Это определенное неудобство для всех, но пережить НАШЕСТВИЕ 2021 без последствий – это гораздо ВАЖНЕЕ».

Война в соцсетях

В интернете разразилась настоящая буря. Пока одни поклонники обвиняют организаторов в дискриминации и обмане, другие поддерживают такое решение. Первых больше всего задевает тот факт, что дополнительные условия допуска были объявлены после продажи билетов. Особенно остро финансовый вопрос стоит для тех, кто собрался поехать на фестиваль всей семьей. Новые правила влекут за собой существенные дополнительные расходы.

Вот только некоторые комментарии в соцсетях:

Максим Евгеньевич: «Как вернуть билеты. На вход и на место под палатку. Если бы вы написали, что вход только после сдачи теста на коронавирус, я бы никогда не купил билет. Потому что это еще плюс 3500 к билету. Плюс у меня аллергия на прививку и из-за этого я сталкиваюсь с дискриминацией. А учитывая, что хотел поехать с ребенком, то все 7000. Хочу сдать билеты. Дело еще в том, что половина людей об этом требовании не узнает до момента когда уже приедут. И 100000 человек при входе устроит бунт с погромами. Приедет омон со всей области. И не будет никакого фестиваля. Будет война».

Александр Князев: «Хорошо, не успел купить билеты. Не думал, что концлагерь начнется именно с рок-фестиваля». «Хорошо, не успел купить билеты. Не думал, что концлагерь начнется именно с рок-фестиваля».

Alex Hodakov: «Заставить кого-то делать вакцинацию без его желания, это равносильно тому, что вторгнуться в частную жизнь и дать расписание хождения в туалет по часам».

Инна Колбенева: «Дискриминацию людей организаторы называют "неудобством"... Позор!!!»

Алисочка Кузнецова: «Орги такие чудеса устраивают... Совсем подло начали поступать. Видимо это последнее Нашествие, на которое я еду... И таких людей, думаю, будет много».

Alexey Kuzmichev: «Из самого лучшего фестиваля, Нашествие семимильными шагами приближается к самому убогому. Мало было позора с вояками».

Анна Носенко: «Отлично, а если у меня антитела+ мне нельзя ставить прививку по состоянию здоровья. Дорога до фестиваля на машине 3 дня (срок подлинности ПЦР). Не говоря уже о деньгах на всю семью. Похоже, надо возвращать деньги».

Илья Новихин: «Я думаю, что нужно такие правила изначально было озвучивать. А не перед фактом ставить, когда билеты уже на руках у многих».

Петр Верховцов: «Либо тест за 72 часа, либо справка о прививке. Тем, кто издалека, получается, только прививка. Но вакцинация не гарантирует, что не заразишься или не являешься носителем. Получается, только лишний геморрой людям придумали. Другое дело, если бы тесты делали прямо на месте. А так, о какой безопасности речь? Просто перед властями отчитаться? Показушники»

Кроме того, многие недовольные новыми правилами допуска на «Нашествие» пожаловались, что ПЦР-тест не везде можно сдать бесплатно без показаний, а главное быстро — в поликлиниках плотная очередь.

Антон Антонов из Острогожска:

«У нас в городе бесплатно делают только по показаниям, если заболел и тебя направил врач и делают 7 дней, а просто по желанию никому не делают. В платных больницах 2600 тест»

Irina Koberman из Уфы:

«Я болела. Пока ждала, успела сделать платно, чтоб хоть понимать, что происходит. А бесплатно без признаков болезни можно даже не пытаться. А прививка мне не нужна, антитела пока высокие».

Никита Хисамутдинов из Новокузнецка:

«В Москве может и бесплатный. Я с Кемеровской области, сегодня звонил в поликлинику узнавал от 1700 до 2500».

Юлия Родионова из Череповца:

«Бесплатно только в вашем государстве Московия, а в России этот тест бесплатный только по показаниям (если есть подозрения, что человек болеет), для остальных он платный, в разных регионах ценник разный, варьируется от 1500 до 4000, зависит ещё от скорости выполнения».

Зрители, поддержавшие такое решение организаторов, уверены, что отказ от такого требования грозит отменой всего фестиваля, как это случилось в прошлом году, когда из-за пандемии он не был проведен. Кроме того, они считают такие условия адекватными и ожидаемыми в нынешней ситуации.

Shpahina Valentyna: «Кто выезжает заграницу- тот сдает пцр тест. Кто не хочет сдавать пцр — сидит дома. Так и с фестивалем. Хочешь прийти в толпу людей, и обезопасить себя и других — сдай пцр. Минута дела, и наслаждайся музыкой. Не хочешь обезопасить себя и других, сиди дома, никуда не ходи и не езди. Делов-то. Уже больше года мы живём в мире, где пцр тест обычное дело, как справка в бассейн или школу. Спасибо организаторам, что хоть на таких условиях сделали фестиваль. В то время, когда по всему миру фестивали вообще запрещены».

Матвей Барсуков: «Эти правила были предсказуемы. Лично я предполагал их еще месяц назад».

Ник Немов: «Ну все это предсказуемо было и ясно с самого начала (даже с самого начала года). Еще даже не объявили, что Нашествие вообще будет в этом году, подобных мер можно было ожидать — они ща везде.. Так что удивляться нечему.. Спасибо, что не только вакцинация..»

Павел Рахманов: «Это меры безопасности. Лично вся моя семья, кроме детей, конечно, привились. А бить себя в грудь, типо "я мужик и мне ничего не страшно", слушая злые языки про вред и кормушки для кого-то, подвергая других вероятности заболеть — неразумно. Можете не ехать — такие как я не расстроимся».

Лидия Канжина: «Благо, что фестиваль разрешили всё-таки провести, это уже большой плюс. Будет положительный, придётся значит не ехать, билеты будут действительны на следующий год, так как многие из-за переноса дат уже не едут и все билеты будут действительны. Ну раз эту бумажку требуют нужно делать и не думать о плохом, мысли материальны. На счёт ложных тестов полная засада конечно, но тут либо ждать ещё год, либо сдать тест».

Екатерина Крутякова: «О, складывается ощущение, что на Нашествие ездят только нытики. А где денег взять, а почему я должен то, а почему должен сё. Вас не смущает, что в остальном мире вообще все закрыто и ничего не проводится?! Или забыли, как год назад сидели все по домам? Хлебом не корми, дай всех ядом своим забрызгать! Я молчу про то, что вероятно это главное условие проведения феста в принципе, и совсем не от оргов, думаю. Пожалуйста, не приезжайте на фест все недовольные, будет больше места свободного!»

Ситуацию прокомментировали и некоторые музыканты, участвующие в рок-фестивале.

«Я понимаю, что для многих товарищей, которые путешествуют из дальних регионов России, сдать свежий ПЦР может быть проблемой, поэтому я склоняюсь к тому, что было бы хорошо, чтобы у нас у всех были бы прививки».

Сама певица уточнила, что у нее есть прививка от коронавируса:

«У меня прививка есть, это две фазы Pfizer , так получилось. Я уверена, что все мои друзья-музыканты, которые получили две фазы «Спутника V», тоже меня поддержат. И очень верю в то, что у нас наконец наступит взаимное признание вакцин, и мы сможем продолжать путешествовать по разным странам, а пока что нас ждет «Нашествие». И я надеюсь, что все мы пожалеем друг друга, будем снисходительны к друг другу, будем понимать, насколько опасна эта болезнь, пожалуйста, ребята, берегите себя, берегите своих друзей, берегите своих артистов, берегите людей, которые работают на поле! Сделайте прививку или сделайте свежий ПЦР-тест пред тем, как приехать к нам».

«Всех, кто хочет скорейшего и бесповоротного возвращения к привычной жизни, хочется попросить продолжать слушать наших эпидемиологов, которые продолжают регулярно давать советы через разные СМИ. Они снова и снова просят одно и тоже: если вы не переболели и у вас нет иммунитета, пожалуйста, задумайтесь о прививке. Если вы отвергаете прививки, тогда, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: носите маски, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию для того чтобы хотя бы не становилось хуже. Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы на «Нашествие» смогли приехать все, кто захочет побывать на этом фестивале».

Можно ли вернуть деньги за билеты

«Тест ПЦР или сертификат на вакцинацию – это, конечно же, обременение и мы это понимаем, но вопрос стоит таким образом, что состоится «Нашествие» или оно не состоится вовсе. Поэтому, взвешивая, проводить ли фестиваль в этом году или переносить его еще на один год, мы приняли это решение. Это вынужденное решение, да, безусловно, это обременение и, безусловно, что с каждым из гостей фестиваля, который уже приобрел билеты, но по каким-то причинам не сможет на фестиваль, из-за ПЦР или еще по каким-то причинам, мы по закону обязаны эту услугу или предоставить, или вернуть деньги. Как будет этот возврат денег производится, это будет в индивидуальном порядке решаться нашей службой поддержки. В первую очередь нужно обратиться туда».

Впрочем, никаких уточнений насчет индивидуального порядка возврата пока нет. Однако в соцсетях появляются сообщения о том, что пока им не удалось вернуть билеты, а до службы поддержки не дозвониться.

Светлана Криштоп:« Я не могу поехать в указанные даты и место!!! А ответа на все запросы так и не получила!»



Оксана Шарапова: «А нельзя вернуть билеты, я пыталась. У них очень много пандемийных подкатов».

Из-за переноса дат и места фестиваля, а также новых правил допуска, некоторые зрители пытаются перепродать свои билеты на фестиваль.

avito.ru