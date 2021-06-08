Почему шведы из-за Мазепы проиграли Полтавскую битву

27 июня 1709 года русская армия разбила шведскую под Полтавой. Эта победа считается решающей в ходе Северной войны (1700-1721). Традиционно главная заслуга в ней приписывается царю Петру I. Но всем известно, что победу добывают солдаты и военачальники. Кроме того, Пётр Великий отнюдь не отличался ни военными талантами, ни личной храбростью. Истинные «виновники» полтавской победы до сих пор находятся в тени.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Мазепа – злой гений Карла XII

Полтавская битва только венчала собой длительную военную кампанию 1708-1709 гг. на территориях Литвы и Украины. Именно в ходе этой кампании были созданы основные предпосылки для победы русских войск.

В июле 1708 года шведский король Карл XII начал поход через Литву (совр. Белоруссию) на Москву. Одержав ряд побед над русской армией и установив контроль над Литвой, Карл подошёл к Смоленску, но здесь оказался в затруднении. По дальности расстояния подвоз провианта был очень затруднён, и в шведской армии обнаружился недостаток припасов. В этот момент украинский гетман Иван Мазепа , давно ведший тайные переговоры с Карлом, открыто изменил Петру и предложил шведам помощь казачьим войском и зимними квартирами, приглашая их на Украину. Карл XII повернул на юг.

Правда, обещанная помощь от казаков пришла не в таком количестве, как обещал Мазепа, и как хотелось бы Карлу. Украина оказалась стратегической ловушкой для шведской армии. Так что можно сказать, что первым виновником поражения шведов стал сам Мазепа, предоставивший Карлу заведомо неверную информацию.

Гетман Иван Скоропадский

Со своей стороны Пётр I сделал всё, чтобы на Украине его возненавидели и примкнули к шведам. Сразу после известия об измене Мазепы российские войска (среди которых наиболее «отличились» калмыки) под командованием петрова любимца Александра Меньшикова разорили столицу гетманства город Батурин, перебив большинство жителей, а под конец предали весь город огню вместе с ещё остававшимися в нём.

Весной 1709 года русские войска принялись разорять Запорожскую Сечь. 14 мая 1709 года она была уничтожена. Запорожцы бежали к Карлу, осаждавшему тем временем Полтаву, но там выяснилась их полная непригодность к войне в регулярном строю. Запорожцы вызывали недовольство шведов тем, что в панике убегали при артиллерийских обстрелах. В конце концов шведы поставили запорожцев рыть траншеи за жалованье, но казаки считали такое дело унизительным для своего «лыцарства». Запорожцы бежали и от Карла. К моменту самой Полтавской битвы у Карла оставалось лишь 2000 казаков, но и тех он не решился двинуть в бой.

В итоге Мазепа сумел привести к Карлу лишь 7000 запорожцев и 3000 реестровых казаков. Немалая заслуга в этом принадлежит Ивану Скоропадскому , избранному (фактически назначенному Петром) гетманом на место изменившего Мазепы. Скоропадский, несмотря на все эксцессы со стороны русских войск и властей, сумел удержать почти половину казаков, в том числе большинство реестрового войска, а также большую часть территории Украинского гетманства, на стороне России. Этим он в немалой степени способствовал успеху России во всей кампании. К началу Полтавской битвы в армии Петра находились 8000 украинских казаков. Правда, и они не приняли участия в сражении.

Герой обороны Полтавы полковник Келин

Межеумочное положение, в котором оказался Карл XII на Украине, легкомысленно поверив обещаниям Мазепы, требовало от него овладения каким-то опорным пунктом. Весной 1709 года шведы начали осаду Полтавы. Мазепа и тут обещал шведам сдачу города без боя, надеясь на измену казачьего полковника Левенца, но тот на всякий случай был заблаговременно выпровожен командованием гарнизона из города.

Гарнизоном Полтавы в количестве 4200 человек командовал полковник Келин, которого в разных источниках называют то Алексей, то Иван. Очевидно, он имел два имени, как сын выходцев из Западной Европы. Его отец – Степан Келин – был эмигрантом, скорее всего, из Швеции. Он вступил в русскую службу ещё при царе Алексее Михайловиче. Его сын ходил уже в Крымские походы при царевне Софье, прошёл многие битвы Северной войны, начиная с Нарвской.

Под командованием Келина оборонявшиеся в Полтаве Тверской и Устюжский полки отбили за два месяца двадцать шведских штурмов. Шведы потеряли в них более 6000 человек. Таким образом, к моменту самого Полтавского сражения шведская армия оказалась значительно ослабленной предшествующей кампанией и особенно осадой Полтавы. После победы под Полтавой Келин был произведён сразу в генерал-майоры.

Бригадир Алексей Головин

Зная о тяжёлом положении полтавского гарнизона, Пётр пытался оказать ему помощь снятием осады. Эти попытки оказались безуспешны. Однако 15 мая бригадир Алексей Головин сумел на время прорвать кольцо блокады и провести в полтавскую крепость 900 солдат, что заметно усилило гарнизон и позволило ему активизироваться (сам Головин вскоре попал в плен в ходе одной из вылазок).

Генерал Ренцель

Шведы сосредоточили на поле Полтавской битвы 16 тысяч бойцов (пехоты и кавалерии поровну), русские – 46 тысяч (из них 21 тысяча кавалерии). Однако значительная часть русских войск так и не приняла участия в сражении. Численное превосходство противника не смущало Карла XII. Ведь он неоднократно бил русских меньшими силами. И в этот раз он надеялся на стремительную атаку своей отборной пехоты и нестойкость русских в бою.В ходе атаки русских редутов часть шведской пехоты под командованием генерал-майора Рооса и конницы генерал-майора Шлиппенбаха оторвалась от главных сил, попала в окружение и сдалась на капитуляцию Тобольскому и Копорскому полкам под общим командованием русского генерал-лейтенанта французского (по-видимому) происхождения Самуила де Ренцеля.

Кульминация битвы. Генерал Голицын

Несмотря на частичные неудачи, общий успех явно клонился на сторону шведов. Часть казаков Скоропадского даже завязала переговоры со шведскими командирами о переходе на их сторону. Здесь принц Максимилиан Вюртемберг-Виннентальский совершил, возможно, роковую ошибку, отказавшись принимать перебежчиков без приказа короля.

Переломным моментом в ходе сражения явилась атака неатакованного правого фланга русской пехоты под начальством генерал-поручика (будущего фельдмаршала) князя Михаила Михайловича Голицына. Левый фланг шведов не ожидал этой атаки и обратился в бегство. Шведская кавалерия пыталась контратаковать, но неудачно, и была увлечена в общий поток бегства, а за ней – вся шведская армия.