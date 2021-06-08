Зачем финны в 60‑х строили «летающие тарелки»

Глядя на эту фотографию, можно подумать, что на ней декорация к фильму про инопланетян. Но это вовсе не муляж, а самые настоящий жилой дом проекта Futuro, популярного в Финляндии в середине 1960 х. В нем было все, что нужно для комфортной жизни: гостиная, спальня, кухня, санузел и даже самый настоящий камин. Но кому пришло в голову придать дому такую необычную форму?

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Отец этого экзотического проекта финский архитектор Матти Сууронен . Началось все с того, что в 1965 году друг попросил Матти спроектировать лыжный домик со всеми удобствами, не слишком дорогой, но привлекательный внешне. Временное жилье должно было экономно отапливаться и быстро устанавливаться без сложных строительно-монтажных работ, на любом рельефе.

Отталкиваясь от теплотехнических расчетов, Сууронен выбрал оптимальную для хорошей отапливаемости форму сплюснутого эллипсоида. В качестве основных строительных материалов прогрессивный конструктор решил применить новаторские и модные в 60 х годах полиуретан и стеклопластик.

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Детище Сууронена, которому он дал имя Futuro, получилось похожим на летающую тарелку, причем не только снаружи, но и внутри. Находясь в доме, человек ощущал себя пилотом космического корабля. Пространство Futuro было поделено на зоны по функциональности: кухню, гардеробную, компактную спальню, зал для отдыха с круглым камином в центре. Общая площадь жилища составила 25 кв. метров, на которых планировалось размещать до 8 человек.

Но самое главное, что домик весил всего 4 тонны и поставлялся в сборе, с встроенной мебелью и даже кухонной плитой и мойкой. Futuro, диаметром 8 метров и высотой 4 метра, можно было транспортировать, подвесив под вертолетом и устанавливать в любом месте, в том числе в горной местности. Ноги-опоры дома регулировались по длине и обеспечивали правильное положение жилья даже на склоне горы.

Эллипсоид был еще и очень удобной формой с точки зрения аэродинамики. Даже сильные ветра не могли нанести ущерб постройке, так как воздушные потоки любой силы просто обтекали округлые стены. В то время, как обычные лыжные домики прямоугольной формы сотрясались от зимних ураганов, Futuro стояли не шелохнувшись, и их жители были избавлены от завывания ветра и снежных наносов у стен.

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Задуманный как лыжный домик по индивидуальному заказу, домик Futuro неожиданно стал популярным. На фоне исследований Луны, которые активно проводились во второй половине 60 х, «космическая» форма лыжных домиков оказалась очень кстати. В 1968 году Futuro представили на международной выставке в Лондоне, где «тарелки» стали настоящей сенсацией.

Очень многие захотели заказать необычный дом в модном космическом стиле, но не для временного отдыха с лыжами, а в качестве постоянного жилища. Как оказалось, дома Матти Сууронена отлично подходили и для этого. Десятки компаний из Европы и США приобрели патенты на производство домов-эллипсоидов и вскоре они начали появляться как грибы по всему миру.

Стоил Futuro недорого, устанавливался за один день, а выглядел эффектно и современно. Внутри было тесновато, но для семьи из 2–3 человек места хватало. Жить в доме-тарелке было гораздо комфортнее чем в трейлере, а цена этих двух вариантов жилья была приблизительно одинаковой.

Дом из полимеров, круглой в плане формы, прогревался гораздо быстрее и лучше удерживал тепло внутри. Всего 30 минут нужно было электрической системе отопления Futuro, чтобы поднять температуру внутри от 20 до +15 градусов. Первыми преимущества «дома будущего» оценили сами финны. Экспериментальное жилье появилось на берегу озера Пуулавеси в муниципалитете Хирвенсалми.

Его пожелал купить известный финский актер, который, кстати, ни минуты не пожалел о покупке. А вот соседи восприняли модерновый особнячок в штыки. Они считали, что яркая «летающая тарелка» Futuro уродует заповедный пейзаж лесного озера и оскорбляет их чувство прекрасного. Возмущались и в других местах, где позднее появлялись дома Сууронена, причем не только в Финляндии.

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Несмотря на протесты консерваторов, за несколько лет было изготовлено около сотни Futuro. Сууронен наслаждался славой и готовился стать миллионером. Но все закончилось очень быстро в 1973 году. Нефтяной кризис взвинтил цены на полимеры, изготавливаемые из углеводородов, и дома будущего сильно выросли в цене. Спрос на них упал и компания Матти Сууронена прогорела, а сам он не только не стал богачом, но и лишился того, что у него было.