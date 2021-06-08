Какое событие закончило «холодную войну»

С 2 по 3 декабря 1989 года на Средиземноморском острове Мальта прошла встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева Джорджа Буша-старшего . Саммит считается концом «холодной войны» и политического противостояния двух стран. В процессе переговоров Горбачев пошел на колоссальные уступки, которые обеспечили военное и политическое доминирование США на всей планете, а СССР лишилось внешнеполитического влияния.

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Что Горбачев пообещал Бушу

На своем выступлении генсек Горбачев заявил: «Мир покидает одну эпоху и вступает в новую Это путь в эпоху прочного мира...» и заверил президента Буша, что никогда не начнет войну против США. Один из участников саммита с советской стороны Александр Яковлев вспоминал, что перестройкой они ломали не только коммунизм, но тысячелетнюю модель русской истории.

В процессе переговоров Горбачев заявил президенту Америке, об отказе от «доктрины Брежнева». Таким образом, СССР больше не вмешивается в дела стран Социалистического блока, а войска, размещенные на территории Европы, будут выведены и СССР согласен на объедение Германии. На эти шаги Горбачев пошел без санкции политбюро коммунистической партии, которое рассматривало такой сценарий только после совместного роспуска НАТО и стран участниц Варшавского договора.

Генсек пообещал не применять силу для борьбы с сепаратистами Прибалтики, а также согласился на сокращение наступательного вооружения. В ответ на разоружение и сдачу стратегических плацдармов в Восточной Европе от американского коллеги Горбачев получил устную поддержку курса перестройки СССР и обещание остановить действие поправки Джексона-Веника, ограничивавшей продажу современных технологий в соцстраны. К слову США отменила ее только через 20 лет.

Предательство или слабость

Известный писатель и мыслитель Александр Зиновьев был уверен, что на Мальте произошло предательство. Горбачев осознано отказывался от геополитических завоеваний Второй мировой войны, оплаченных миллионами жизней. Кризис советской системы можно было преодолеть путем усовершенствования, существующего в стране строя, а вместо этого Горбачев искал признания Западе. Чем хуже шли дела в стране, тем на большие уступки он шел.

Западные политики отмечали слабость генсека во внешней политике. В своей книге «Дипломатия» американский дипломат Генри Киссинджер вспоминал, как Горбачев заявлял с трибуны ООН , что СССР сократит армию на 500 тысяч человек и на 10 тысяч танков. После выступления он жалобно сказал, что надеется на ответные шаги США и стран Западной Европы.

Политолог Анатолий Громыко уверен, на Мальте американцы по всем статьям переиграли Горбачева. Посол США в СССР Джек Мэтлок после саммита сказал, что Горбачеву надо было видеть, что он ведет переговоры с Бушем на равных, а не как побежденный противник. Американцы уважали силу, и пустить им пыль в глаза генсеку не удалось. Спустя годы в интервью ТАСС Михаил Горбачев сделал вывод, что именно от позиции США исходит опасность в мире.

Результаты Мальтийского саммита

По словам политолога Андрея Баранова со средиземноморского острова Горбачев и его свита уехала с ворохом устных обещаний, а США добилось всего, что запланировало. Уже через год они вместе с союзниками ударили по Ираку, не боясь на реакцию бывшего геополитического противника. Через несколько недель администрация Буша объявила о готовности стать посредником в переговорах Москвы не только со странами Варшавского договора, но и с Вильнюсом.

Литва, Латвия и Эстония получив поддержку США, активизировали свои действия по выходу из Союза, а за ними пошли и остальные республики. Американцы были поражены тем, на какие уступки шел советский лидер. 30 мая 1990 года уже президент СССР Михаил Горбачев прилетел в США, где его приветствовали как героя. В одном из интервью он сказал, что в Штатах чувствует себя как дома, после чего выделил из своего графика четыре часа для принятия наград от разных организаций. В том же 1990-м Михаилу Горбачеву дали Нобелевскую премию мира.