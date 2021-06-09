Советские разведчики, попавшие в "медовую ловушку"

При помощи этого, старого как мир, способа, перевербованы десятки агентов спецслужб всего мира, получены сотни, если не тысячи, листов сверхсекретных документов государственной важности. Самой красивой и наиболее известной «медовой ловушкой» в истории внешней разведки считается Мата Хари

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«Медовая ловушка» (по-английски «honey trap») – это вовлечение жертвы, обладающей нужной информацией (или же имеющей к ней доступ), в близкие отношения с подосланной женщиной (или мужчиной) – с целью получения ценных сведений разведкой другой страны. Перечень должностных лиц, завербованных (как у себя на родине, так и во время зарубежных командировок) подобным способом, может быть широчайшим – от дипломата посольства до рядового работника оборонного предприятия. Гарантия успеха «медовой ловушки» – полученная возможность шантажа – угроза сообщения о случившемся семье согрешившего объекта или же его начальству (в СССР подобное моральное падение было равноценно краху карьеры).

Как писал в своей книге «ЦРУ и «Перестройка» известный деятель советской внешней разведки Рэм Красильников, на «медовой ловушке» в Алжире попался майор ГРУ Анатолий Филатов (в 1978 году его за предательство приговорили к расстрелу, но потом приговор смягчили на 15 лет лагерей), советский дипломат Александр Огородник (агент ЦРУ Трианон, тот самый, про кого «ТАСС уполномочен заявить»; по официальной версии, в 1977 году в Москве он отравился ядом при задержании).

Один из самых титулованных советских граждан, попавших за рубежом в «медовую ловушку», по мнению Рэма Красильникова, – Аркадий Шевченко, занимавший в 70-х пост заместителя генсека ООН . Шевченко работал на ЦРУ, а после того как американская разведка подставила его с помощью засланной проститутки, бежал в США, боясь разоблачения. Бросил семью, его жена, узнав о предательстве мужа, покончила с собой, сына, работавшего в МИДе , уволили и долго допрашивали в КГБ. Шевченко в Америке много пил и в итоге в конце 90-х умер от цирроза печени.

На телеканале «Звезда» прошел цикл документальных фильмов «Предатели», в которых, в частности, рассказывается о советских деятелях, пошедших на госизмену после «медовой ловушки». Самым широко цитируемым в СМИ из них считается Владимир Резун , более известный по своим книгам как Виктор Суворов . Об основательности фактуры, используемой в этом документальном сериале, говорит тот факт, что данные фильмы включены в перечень видеоматериалов, опубликованных на официальном сайте ФСБ России.

Как сообщается в фильме, разведчик Резун-Суворов сумел завербовать единственного в своей практике агента, да и тот его перевербовал, оказавшись сотрудником британской Ми-6. Резун, говорят создатели документального расследования (в нем приводятся монологи ветеранов советской контрразведки), хотя и прошел через «медовую ловушку», решение работать на западную разведку принял самостоятельно, без шантажа со стороны иностранных спецслужб.

В результате Резуна-Суворова решили использовать как «идеологического террориста», пишущего книги, изобилующие подробностями, якобы доказывающими агрессивность СССР в различные периоды времени существования Советского Союза. Резун в СССР был заочно приговорен к смертной казни.

В книге Игоря Атаманенко «Медовая ловушка»: история предательств» описывается история вербовки атташе по культуре советской дипмиссии в Непале Леонида Полещука и одновременно резидента контрразведки СССР (1974 год). Полещук был ходоком по женской части и азартным игроком. В культурном центре Катманду его окрутила американка Салли Грэйвс, на тот момент уже 9 лет являвшаяся кадровой сотрудницей ЦРУ. Средства на то чтобы беззаботно проводить время с новой возлюбленной Полищук решил раздобыть, играя в казино. Проигравшись, он залез в кассу резидентуры, продал даже кинокамеру и фотоаппарат «Зенит». В результате все кончилось предложением сотрудничать с ЦРУ, на что Полищук согласился. В 80-х годах он был раскрыт и по приговору суда расстрелян в СССР.