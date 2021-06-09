Советские разведчики, попавшие в "медовую ловушку"

Один из самых титулованных советских граждан, попавших за рубежом в «медовую ловушку», по мнению Рэма Красильникова, – Аркадий Шевченко, занимавший в 70-х пост заместителя генсека ООН
. Шевченко работал на ЦРУ, а после того как американская разведка подставила его с помощью засланной проститутки, бежал в США, боясь разоблачения. Бросил семью, его жена, узнав о предательстве мужа, покончила с собой, сына, работавшего в МИДе
, уволили и долго допрашивали в КГБ. Шевченко в Америке много пил и в итоге в конце 90-х умер от цирроза печени.