Тайные планы холодной войны

В время гонки холодной войны страны не выбирали средств. Американское и советское правительство запустили несколько на самом деле странных экспериментов, некоторые из которых вполне достойны именоваться безумными. Кошка-шпион, план взорвать Луну, экстрасенсорная атака на противника — лишь некоторые из рассекреченных на данный момент проектов того времени.

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Океан вспять

Большинство людей связывает период холодной войны и неуклонное наращивание ядерного вооружения. Но некоторые проекты были гораздо более амбициозны. К примеру, СССР вполне серьезно планировали растопить всю Арктику.

По замыслу инженеров, гигантская плотина должна была преградить пространство от России до Аляски, перекрыв поток Тихого океана. Такая плотина могла бы перенаправить Гольфстрим в Атлантике, позволив теплой соленой воде растопить лед Арктики.

Операция «Говорящая кошка»

Специалисты США не страдали отсутствием оригинальных идей. Одной из самых странных была операция Acoustic Kit­ty. ЦРУ решили вставить микрофон в ухо кошки и хирургически имплантировать радиопередатчик в тело. Сказано — сделано: должным образом обработанная кошка появилась на нескольких заседаниях.

Животное было обучено сидеть рядом с иностранными официальными лицами, так что сотрудники ЦРУ могли прослушивать их разговоры. Может быть, из проекта и вышел бы толк, вот только один из сотрудников разведки случайно выпустил кошку на улицу, где та немедленно угодила под машину.

Летающие тарелки

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Растущая напряженность между двумя державами буквально сводила людей с ума. Ядерная атака казалось неизбежной. Многие американцы стали видеть в небе необычные летающие блюдца: количество репортов было настолько высоким, что правительство США просто не могло их больше игнорировать. Air Force пришлось создать специальное подразделение для расследования.

Проект Horizon

Луна тревожила обе державы, но США были просто одержимы. Проект Horizon подразумевал постройку полноценной космической станции на спутнике: американцы решили его приватизировать.

Проект A119

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Мы вели в космической гонке — до момента высадки американцев на Луну. Мало кто знает, что это был запасной план западных супостатов. Первой была идея взорвать спутник к такой-то матери напрочь. По счастью, проект A119 сочли еще более дорогостоящим, чем высадку астронавтов.

Радиационное облучение

Комиссия по атомной энергии США виновна и в проведении жестоких экспериментов на людях. Одно из племен Венесуэлы облучали радиацией долгие годы, пока число погибших не перевалило за несколько тысяч. Сколь-нибудь видимых результатов это бесчеловечное исследование не принесло.

Звездные Врата