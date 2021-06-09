Какая музыка в Сталинграде сводила с ума немцев

Не стоит думать, что для советских бойцов были доступны только бравурные марши. Лирика играла большую роль, но не деморализации, а, наоборот, концентрации на скорейшей победе над врагом. Примеры – песня «Тёмная ночь» в исполнении Марка Бернеса
в фильме «Два бойца»; «Синий платочек», ставший хитом, который пели Лидия Русланова
, Екатерина Юровская, Изабелла Юрьева
, Вадим Козин
, Михаил Гаркави, или «Землянка». Песни исполнялись как самими бойцами, так и артистами фронтовых агитбригад, звучали из патефонов. Их, например, возили с собой советские танкисты, что подтвердили военные историки Артём Драбкин
и Вадим Антонов. Можно вспомнить и стихотворение «Жди меня» Константина Симонова
.