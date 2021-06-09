Какие народы были аборигенами в Татарстане

Начало Казанскому ханству как татарскому государству было положено свергнутым ханом Золотой Орды Улуг Мухаммедом (Великим Мухаммедом) в 1438 году. А что было раньше?

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Безымянные охотники

После времён первобытных охотников, древнейшим археологическим комплексом на территории Татарстана считается Камская культура V-IV тыс. до н.э. Её называют субнеолитической, так как признаков производящего хозяйства (то есть земледелия и скотоводства) в ней нет. Единственным свойством, отличающим её от первобытных культур, является наличие глиняной посуды.

Керамика, будучи изобретением народов, уже перешедших к земледелию и скотоводству, в дальнейшем распространялась также и среди племён, сохранявший охотничье-собирательский образ жизни. О том, на каких языках могли говорить народы Камской культуры, обоснованных суждений нет. Скорее всего, для того времени и для этих мест неприменимы понятия о ныне существующих языковых семьях.

Индоевропейцы

Следующий этап – появление на территории Татарстана земледельческих культур. Древнейшая из известных – Балановская. Её считают локальным вариантом Фатьяновской культуры, бытовавшей в III-II тыс. до н.э. на обширной территории от Среднего Поволжья до Валдайской возвышенности. Сама же Фатьяновская культура считается ответвлением широко распространённой по Европе культуры боевых топоров (или шнуровой керамики).

Большинство исследователей поддерживают гипотезу, что культура боевых топоров была индоевропейской. Её носители принадлежали к ещё неразделённой общности предков славян, германцев и балтов.

В конце указанного периода на территории Татарстана появляются носители Абашевской культуры, которых можно считать представителями индоиранской (арийской) группы. Абашевская культура тоже протянулась длинной полосой – от верховьев Оки до Урала по лесостепью – заходя в Среднее Поволжье лишь частично.

Балановскую и Абашевскую культуры на территории Татарстана сменила срубная культурно-историческая общность, существовавшая на протяжении XVIII-XII вв. до н.э. Её носителей обычно считают предками иранцев. Срубная общность была не единственной здесь в это время. Часть памятников принадлежит Приказанской культуре.

В тот период уже не обязательно представители одного этноса принадлежали к одной культуре. Они могли создавать разные культуры, а сами культуры становились полиэтническими.

Нет необходимости перечислять все археологические комплексы, которые с течением времени становятся всё разнообразнее. На протяжении I тыс. до н.э. и большей части I тыс. н.э. население территории Татарстана принадлежало, по всей видимости, к разным группам индоевропейской семьи, среди которых преобладали иранцы. Они известны в основном под общим именем сарматов, а об их более мелком делении мы не имеем понятия.

Древние славяне на территории Татарстана

Интересный период в истории Татарстана наступает в IV веке, когда под ударами гуннов исчезает Черняховский культурно-исторический комплекс на территории Украины. Известные там народы исчезают кто куда. Готы, например, уходят в Западную Европу. Но был и поток переселенцев, направившийся в другую сторону.

В IV веке на территории Среднего Поволжья возникает Именьковская культура, имеющая явные признаки преемственности от Черняховской (а по мнению некоторых исследователей – от Зарубинецкой, которая считается балто-славянской). Её ареал охватывает обширную территорию от Самары до устья Вятки. Гипотеза о славянстве «именьковцев» основывается на преемственности от неё позднейшей Волынцевской культуры славян. Впрочем, есть и другие мнения.

Именьковская культура исчезает в VII веке – по мнению ряда исследователей, без всякого воздействия извне. Считается, что после ухода «именьковцев» территорию Татарстана занимают племена финской группы.

Многонациональная Волжская Болгария

VII век – начало исторической жизни Средневолжского региона. В это время в Подонье и на Северном Кавказе возникло объединение тюркских племён – Великая Болгария. Вскоре под ударами хазар это ханство распалось. Одна часть болгар ушла на Дунай, другая – на Среднюю Волгу и Каму. Её предводителем, по преданию, был хан Котраг, второй сын хана Кубрата, потерпевшего поражение в борьбе с хазарами. Она и положила начало Волжской Болгарии.

Волжская Болгария просуществовала до 1236 года, когда пала под ударами монголо-татар. Она была центром цивилизации на Волге, средоточием торговли и ремёсел. В 922 году правящая верхушка Волжской Болгарии приняла ислам.Волжская Болгария была мощным многонациональным государством. Болгары составляли лишь часть его населения – господствующее племя. Крупным компонентом в этом государстве были народы финского корня. Были тут и славяне.

Арабские географы называли Дон «рекою русов», а Волгу – «рекою славян». Что за этим скрывается? Как теперь считают многие историки, на Дону в IX веке действительно располагался Русский каганат – загадочное, первое известное в истории русское государство. А вот почему Волга связывалась именно со славянами?

По мнению одних, славяне вели торговлю по Волге. Но по Волге же вели торговлю и русы, кем бы они ни были. Ахмед ибн Фадлан, секретарь посольства Багдадского халифа, посетившего Волжскую Болгарию в 922 году (как раз благодаря ему хан Алмуш принял ислам), оставил красочное описание похорон знатного руса. Очевидно, в Волжской Болгарии существовала постоянная древнерусская колония. Во всяком случае, русские гости были тут обычными.

Другое мнение – что славяне, с которыми у арабов связана Волга, это остатки населения Именьковской культуры, жившие в самой Волжской Болгарии. На это указывают несколько независимых друг от друга источников. Постепенно, по-видимому, это славянское население растворилось в массе народов Волжской Болгарии, в основном финских. С Киевской Русью оно никак не было связано.