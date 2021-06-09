Самая страшная банда в русской истории

В первые годы советской власти в уголовном розыске не хватало настоящих профессионалов, а активность преступников в это время резко возросла. 11 лет в южных степях бесчинствовал донской казак Егор Башкатов . Жертвами его банды стало в общей сложности 459 человек — в истории европейского криминала это рекордная цифра.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Из дезертиров — в красноармейцы

Егор Башкатов родился в казачьем селе Семидесятном в нынешней Воронежской области и рано лишился отца и матери. Подростка взяли на воспитание чужие люди, но достойного члена общества из него не получилось. В молодости Башкатов пьянствовал и играл в карты, а в 1914 году 35-летний казак был призван в армию. Однако рисковать жизнью Башкатову не хотелось, и он дезертировал, за что был осужден трибуналом и попал в тюрьму. Советская власть освободила Башкатова по амнистии, и некоторое время он числился красноармейцем. Однако вступить в партию бывшему дезертиру и мародеру не позволили.

«Добрый человек» с «микстурой»

По окончании Гражданской войны в России царила разруха. Тысячи людей оказались буквально выброшены из жизни. Не вернулся к мирному труду и Егор Башкатов. Поначалу он промышлял мелкими кражами, а в 1921 году решил орудовать «по-крупному». Объектом пристального внимания Башкатова и набранных им подельников стали внутренние мигранты, которые во множестве колесили по стране в поисках заработков. Обычно таких людей можно было встретить на вокзалах. Башкатов действовал по одному сценарию.

Он знакомился с путешествующим крестьянином и, втершись к нему в доверие, узнавал все о нем и его семье. Затем мог предложить переселенцу работу и ночлег. Оставшись с жертвой наедине и дождавшись, когда она уснет, Башкатов доставал «микстуру». Так преступник называл изобретенную им разновидность кистеня — булыжник в мешочке, который был привязан к трости.

Им Башкатов навеки «усыплял» потерпевших — для этого хватало точного удара в висок. Примечательно, что первыми жертвами экс-красноармейца были женщины-странницы, с которыми невысокому и хромому Башкатову было проще расправиться. Затем он переключился на мужчин, у которых при себе имелось больше денег. За раз Башкатов мог убить по несколько человек.

Родственники убитых проблемы не представляли — даже если они заявляли о пропаже в милицию, то вряд ли могли помочь следствию, поскольку сами не знали, где разыскиваемые были в последний раз. Кроме того, Башкатов вырезал целые семьи, отправляя родным жертв записки со словами «Я обустроился, все в порядке, приезжайте ко мне, вас встретит добрый человек». Когда родственники приезжали, их ждала та же участь. Пятеро подельников помогали Башкатову убивать, а еще 15 членов банды занимались «черной работой» — они отстирывали одежду погибших и продавали их скудные пожитки на рынках.

Всего с 1921 по 1932 год от рук убийц погибли больше 4 сотен человек, а сам Башкатов лично расправился со 121 жертвой. Капитала казак, впрочем, не скопил — все вырученное преступники проедали и пропивали.

«Убивал контру»

Конец кровавой эпопее «степных дьяволов», как их прозвали на юге России, настал в 1932 году. В районе станции Кавказской бандиты по обычному сценарию убили Василия Яковлева, а затем «вызвали» из Подмосковья его жену Тамару с ребенком. Башкатов завел ее в заброшенный дом, где вновь пустил в ход «микстуру». Голые тела впоследствии обнаружили на рельсовой насыпи. Поскольку убийство было совершено на железной дороге, к расследованию подключились местные чекисты. Башкатов, пытавшийся продать женские и детские вещи, был схвачен на рынке. В его доме обнаружились документы десятков пропавших людей, а также записная книжка, куда главарь банды зачем-то записывал информацию обо всех убийствах. По альтернативной версии, взять Башкатова оперативникам помогла случайно выжившая другая жертва.