Между творчеством и цензурой: закулисье советской моды

12 июня на телеканале «МИР» смотрите сериал «Красная королева». Прототипом главной героини этого сериала стала легендарная советская манекенщица Регина Збарская , которая была звездой подиума в начале 1960-х годов и приобрела огромную популярность на Западе.

Фото: ТАСС ТАСС

Смотрите 12 июня в 11:50 на телеканале «МИР» сериал «Красная Королева» о тайной жизни одной из самых известных советских моделей в мире Регины Збарской.

Как создавались коллекции одежды, почему массовая мода так сильно отличалась от того, что показывали модели на подиуме? И вообще, каким было закулисье советской моды?

Между творчеством и плановой экономикой

В 60-х годах XX века у советских женщин было не очень много возможностей выглядеть модно и стильно. Легкая промышленность СССР штамповала одежду, руководствуясь в основном ее практичностью и безотходностью производства: много, одинаково и безвкусно. Поэтому хорошей одежде на прилавках советских магазинов неоткуда было взяться. К тому же, сама мода, как и любовь к хорошей стильной одежде, считалась буржуазным пережитком и не приветствовалась официальной идеологией.

Мода в СССР была очень далека от народа: на подиумах красовались модели в эффектных нарядах, но до производства эти наряды не доходили. В Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту (ОДМО) работали талантливые художники-модельеры, проходили открытые показы одежды, разрабатывались коллекции для более чем 500 швейных объединений страны. Однако творческая атмосфера дома моделей находилась в постоянном конфликте с плановостью советской экономики и возможностями швейных предприятий.

Кадр из сериала «Красная королева»

Каждый месяц модельеры должны были предоставлять на суд художественного совета определенное количество авторских моделей. Да таких, чтобы они воплощали новые тенденции советской моды, и при этом были пригодны для массового производства.

Во время демонстрации мод в Государственном универсальном магазине. Фотохроника ТАСС

К характеристикам «социалистической моды» в противовес буржуазной роскоши в то время относили умеренность, скромность, приверженность классическим канонам красоты, практичность, демократизм, массовость, общедоступность. То есть из базовых характеристик советской моды исключались эффектность, демонстративность, яркая индивидуальность и сексуальность.

В худсовет дома моделей входили искусствоведы и представители администрации дома моделей, а также наблюдатели из числа чиновников Министерства легкой промышленности. К тому, чтобы представить свою модель на заседании худсовета, модельеры готовились почти как к защите диплома. От того, будет ли модель внедрена в производство, зависела их карьера и премия. Работы часто подвергались жесткой критике. А от первоначальной модели, придуманной автором, иногда оставалась лишь ее тень. Ведь в процессе приемки проект избавляли от множества деталей, чтобы упростить производство.

Художникам приходилось все время балансировать между творчеством и требованиями цензуры. С одной стороны, советская мода не должна была отставать от мировых тенденций в этой сфере, а с другой – была вынуждена не отрываться от реалий и возможностей легкой промышленности.

Попав на производство, модели одежды еще раз проходили через процедуру упрощения. Технологи предприятий брали модели и лекала к ним, а потом думали, как им сэкономить: заменить материал, убрать отделку. На фабриках ценилась не оригинальность фасона, а простота исполнения. «Хлястик не пойдет – большой перерасход ткани, кокетка тоже, и вместо клапана делайте прорезной карман, и еще надо уменьшить количество пуговиц». Долой все «ненужные» детали, и вот уже замысел художника меняется до неузнаваемости.

Фотохроника ТАСС

Тем не менее на зарубежные показы коллекции советского дома моделей шли в своем первозданном виде, без поправок на массовое производство. Поэтому уже в 60-х годах они производили настоящий фурор на Западе. К слову, коллекции Дома моделей создавали удивительные, талантливейшие художники, но имен их никто не знал. На этикетках было указано только название дома моделей, ведь считалось, что его коллекции – это плод коллективного творчества. Нашивки с именами модельеров появились на одежде лишь в конце 1980-х годов.

Почему профессия манекенщиц была непрестижной в СССР

А вот среди манекенщиц звезды, известные во всем мире, появились уже в 60-х, о чем свидетельствует история Регины Збарской. Но была ли такая работа престижной и высокооплачиваемой? Совсем нет! Эту профессию окружал ореол сомнительности и нескромности, словно все девушки с подиума непременно должны были относиться к категории женщин легкого поведения.

Работа считалась непрестижной и очень низко оплачивалась. В Доме моделей одежды на Кузнецком мосту, в ГУМе или на выездных показах манекенщицы три раза в день выходили на подиум, снимались для «Журнала мод» – издания Дома моделей. К тому же, в их обязанности входило участие в примерках, когда им приходилось часами почти неподвижно стоять на круглом подиуме, пока художники вносили изменения в ту или иную модель. Во время таких примерок у некоторых девушек случались даже обмороки. А зарабатывали они всего 70 рублей в месяц. Меньше была только ставка уборщицы.

Да и понятия «модель» на тот момент не существовало, девушки назывались «манекенщицами» либо «демонстраторами одежды». Они приравнивались к разнорабочим самого последнего, пятого разряда. Так что в манекенщицы тогда никто не рвался. Работники Дома моделей сами были вынуждены искать кандидаток среди своих знакомых и уговаривать их попробовать поработать. Демонстраторами одежды становились молодые женщины самых разных профессий, учеба или карьера которых по каким-то причинам не задалась, или начинающие актрисы.

Зато попав на такую необычную работу, девушки очень редко покидали Дом моделей по собственному желанию. Уж очень творческой, эмоционально заряженной была атмосфера в нем. Там кипела жизнь, не похожая на серые советские будни.

По воспоминаниям искусствоведа Варвары Некрасовой, проработавшей в Доме моделей одежды более 10 лет, перед сеансом манекенщицы старательно делали себе укладку и макияж, причем самостоятельно. Профессиональных парикмахеров и визажистов начали приглашать только к концу 1980-х.

Кадр из сериала «Красная королева»

Показы проходили под музыку, которая тоже тщательно подбиралась – она должна была подходить под настроение коллекции и отвечать требованиям цензуры. Модели одежды на показах обычно представлялись по категориям: рабочая, служебная, домашняя, выходная, вечерняя, костюмы для пляжа, для похода, для отдыха, для спорта. Этому принципу следовали очень жестко, в противовес зарубежным показам коллекций высокой моды. Их же критиковали за отрыв от повседневности.

«Это было довольно захватывающее зрелище, хотя, конечно, ему было далеко до тех fashion show, которые устраивают нынче, – рассказывала Варвара Некрасова в одном из своих интервью. – Все сеансы сопровождались комментариями искусствоведов, которые обычно сидели по правую или левую сторону кулис за круглым столом с микрофоном в руках и комментировали образы. (Помните сцену из «Бриллиантовой руки»: «Брюки превращаются»? Вот так оно и было!)».

Впрочем, купить что-то из коллекции дома моделей было практические невозможно. Обычным людям приходилось довольствоваться лишь выкройками, которые можно было приобрести в единственном киоске в подвале Дома моделей. Исключение делалось для партийной элиты. И сотрудникам Дома моделей тоже изредка перепадало что-то из коллекций. Тем более что большинство из них должны были представлять страну за рубежом, поэтому им по статусу полагалось выглядеть соответствующе.