Девушку держали в коробке семь лет

Колин Стэн было 20 лет, когда ее похитили — она путешествовала из штата в штат по побережью Америки.

Историю, произошедшую в 1977 году, напомнило издание LadBible . Девушку, направлявшуюся в Калифорнию на день рождения к подруге, подобрала семейная пара: Кэмерон Хукер и его супруга Дженис.

Когда машина остановилась в придорожном кафе, кто-то — она не помнит кто — вдруг сказал ей бежать. Колин была опытной автостопщицей, но не распознала опасность и не послушалась — и когда машина выехала на пустынное место, Кэмерон приставил к горлу Колин нож и похитил ее.

Следующие семь лет она провела в заточении, по 23 часа в сутки пребывая запертой под кроватью маньяка в двух ящиках: для головы и для тела.

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Колин подвергали всем видам физического насилия , и жена Кэмерона знала о происходящем. Кэмерон даже заставил Колин подписать документ, в котором она передала ему себя в рабство на всю жизнь. За попытку побега ей угрожали смертью, также семья заявила, что некая организация «Компания» будет пытать ее семью в случае побега.

В 1983 хватка маньяка ослабла. Кэмерон разрешил Колин устроиться на работу и даже сделал предложение стать его второй женой. Более того, он съездил с ней в гости к ее родственникам, представившись ее бойфрендом.

Однако Дженис Хукер устала молчать. Она сказала Колин, что сама пострадала от рук мужа, и отпустила ее, заверив, что «Компании» не существует. Колин не стала рассказывать о похитителе полиции по просьбе Дженис, но тремя месяцами позже Дженис сдала его сама. Кроме того, она заявила, что в 1976 году Кэмерон похитил и убил другую девушку, но доказательств этому найдено не было.