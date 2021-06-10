Зачем в Израиле каждый год массово сжигают хлеб

Ежегодно на огромных кострах в Израиле люди сжигают хлеб. К гибели в огне, кстати, “приговаривают” и некоторые другие продукты. Это выглядит весьма странно, но на самом деле традиции уже много веков. Читайте о ней в материале “Рамблера”.

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От хлеба и прочих блюд, приготовленных из муки при участии процесса брожения или закваски (хамец), иудеи всего мира очищают свои дома в преддверии праздника Песах. Каждый год он празднуется в свое время, но неизменным остается то, что во все дни праздника (он длится неделю) евреям запрещено употреблять в пищу любые продукты, сделанные из зерновых. Именно поэтому их и уничтожают накануне Песаха, создавая целую церемонию сожжения.

Надо отметить, что праздник Песах, согласно Ветхому завету, связан с исходом евреев из Египта. Именно тогда впервые был сделан хлеб из невзошедшего теста. На страну Бог наслал “казни египетские”, а в десятую ночь умерли все первенцы египтян. Детей евреев эта участь миновала. Иудеи ушли из Египта, с тех пор и появился праздник Пейсах, который в переводе означает “миновал”.