Трагедия Лонерганов - забытой в океане пары

Дайвинг считается интересным, но опасным хобби. Внезапный шторм, вышедшее из строя оборудование, акулы — с этим может столкнуться дайвер в море. В 1998 году супружескую пару дайверов из США просто забыли в океане. На основе событий, случившихся с Томом и Айлин Лонерганами, был снят фильм «Открытое море».

Фото: QLD Police QLD Police

Поездка, из которой они не вернулись

25 января 1998 года катер «Аутер Эдж» отплыл из австралийского города Порт-Дуглас. На борту находилась группа из 26 любителей дайвинга, которые собирались поплавать у Большого Барьерного рифа. Среди ныряльщиков была и семейная пара из США: 33-летний Том и 28-летняя Айлин Лонерганы. Они занимались дайвингом со студенческих времен и познакомились благодаря этому хобби. В Австралию они попали в ходе долгого путешествия. Лонерганы были членами Корпуса мира — организации, которая отправляла волонтеров в бедные страны для помощи населению. Три года они проходили стажировку в Тувалу, затем отправились на Фиджи, а оттуда — в кругосветный круиз. Австралия была его очередным пунктом. В следующем году Том и Айлин планировали вернуться домой.

Фатальная ошибка в подсчете

Лонерганы были опытными дайверами: они совершили более 160 погружений. Поэтому к третьему заходу в воду они решили отказаться от сопровождения инструктора. Тот согласился. Но когда Том и Айлин поднялись на поверхность, то обнаружили, что катер ушел без них. Это был не злой умысел, а простая халатность. Инструкторы не стали проводить пофамильную перекличку, а просто посчитали дайверов по головам и ошиблись.

Поиски начались только через двое суток

На следующий день тот же катер привез на рифы новую группу дайверов. Один из них случайно обнаружил на дне грузовой пояс от гидрокостюма. Его подняли наверх, но команда инструкторов решила, что пояс просто кто-то потерял. О том, что вчера пропало двое людей, они еще не догадались. Только 27 января, спустя двое суток с момента пропажи, один из членов команды нашел сумку с документами, принадлежащими Лонерганам. Ее передали полиции. Когда стражи порядка попытались найти хозяев документов и обратились в гостиницу, где проживала пара, оказалось, что их номер пустует уже два дня. Только теперь стало ясно, что Том и Айлин не вернулись со злополучной поездки на рифы.

Тела так и не обнаружили

Власти Порт-Дугласа развернули срочную спасательную операцию. В поисках участвовали 17 вертолетов, два самолета и несколько лодок. Они тщательно прочесали радиус в три тысячи миль, но не нашли никаких следов. Возникла версия, что течение могло унести дайверов дальше, поэтому район поисков расширили. На третий день на пляже в 120 километров от города обнаружили несколько частей гидрокостюмов: компенсатор плавучести, ласт, капюшон. На вещах стояли пометки супругов Лонерган. Следов акульих зубов на них не было, поэтому поиски продолжили в надежде, что дайверы еще живы. Но больше ничего найти не смогли. 14 февраля 1998 года спасательную операцию объявили закрытой.

Табличка с мольбой о помощи

Спустя полгода к берегу прибило дайверскую дощечку, с помощью которой ныряльщики общаются под водой. На ней обнаружилось послание от Тома и Айлин с таким текстом:

«Понедельник 26 января; 1998 8:00. Всем, кто может нам помочь: мы были оставлены у Рифа Эйдженткурт катером «Аутэр Эдж» 25 января 98 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрем. Помогите!!!»

Велика вероятность, что к тому моменту, как поиски начались, Лонерганы уже погибли. Даже если они сумели избежать столкновения с акулами, в море под жарким тропическим солнцем у людей быстро наступает обезвоживание.

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