Малюта Скуратов: что не так с местом его захоронения

Имя Малюты Скуратова часто упоминается рядом с именем Ивана Грозного . Он известен как глава царских опричников и ближайший сподвижник царя Иоанна IV. Как ни странно, место захоронения такого видного человека точно не известно. Есть версии, что его могила находится в самом центре Москвы

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Кровавый палач Ивана Грозного

Григорий Скуратов-Бельский (таково было настоящее имя этого человека) происходил из дворянского рода. Фамилия Скуратов произошла от прозвища его отца Лукьяна Бельского – Скурат, что означало «вытертая замша» (возможно, данного из-за плохой кожи). Григорий сделал карьеру при дворе, возглавив опричное сыскное ведомство — оно называлось в ту пору «высшая полиция по делам государственной измены». Малюта – это прозвище, полученное Григорием не то за любимую присказку: «Молю тя », не то за слишком малый рост, впрочем, никогда не служивший помехой для кровавых деяний

Так, согласно летописным источникам, на совести Малюты лежит убийство митрополита Московского Филиппа, выступавшего против опричнины. По приказу царя Скуратов-Бельский собственноручно задушил духовное лицо Те же летописи утверждают, что в подземных темницах под своим подворьем тот устроил пыточные камеры, замуровывал там заживо людей

Известно, что Малюта Скуратов погиб 1 января 1573 года при штурме крепости Вейсенштейн. Существуют многочисленные свидетельства современников о том, что тело его после смерти по приказу Ивана Грозного было отвезено в Иосифо-Волоцкий монастырь (ныне село Теряево Волоколамского района Подмосковья), где уже находилось захоронение отца Малюты. Предположительно там его и похоронили, но до наших дней могила не сохранилась.

Загадочное надгробие

В 1932 году при рытье котлована под строительство Дворца Советов на месте снесенного Храма Христа Спасителя, на глубине 5-6 метров под зданием бывшей церкви Похвалы Богородице, обнаружили склеп, в котором находилась надгробная плита с надписью: «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год».

Церковь Похвалы Богородице была выстроена при дворце Скуратовых. Ныне это дом 20 по Берсеневской набережной, совсем недалеко от Кремля. В этом здании с белой лепниной на краснокирпичном фоне в начале XVI века располагались роскошные палаты боярина Ивана Никитича Берсень-Беклемишева (по нему и набережная названа Берсеневской). Был он послом в Польше, и в результате интриг царедворцев казнили его по обвинению в государственной измене. Иван Грозный пожаловал палаты своему опричнику.

Если храм Похвалы Богородице был домовой церковью Скуратовых, то логично предположить, что и фамильный склеп находился именно там, тем более что на это указывает найденная могильная плита.

Но, во-первых, нигде не упоминается о том, что Малюта Скуратов был похоронен в фамильном склепе. Во-вторых, нет никаких доказательств того, что этот склеп действительно существовал. Так, там не было найдено никаких останков – ни самого Малюты, ни кого-либо еще. Зато под скуратовскими палатами нашли закованный в цепи скелет. Почему-то и по сей день многие считают, что он принадлежит самому Малюте. Хотя достоверно известно, что последний погиб в бою, а не сгнил в подземной темнице. Да и надгробие якобы скуратовское найдено совсем в другом конце подземелья

Сегодня диггеры находят под Берсеневской набережной лазы, ведущие в подземелья с грудами черепов и закованных в цепи скелетов Находили, по слухам, и пыточные инструменты – изъеденные ржавчиной кандалы, клещи «Наследство» Малюты Скуратова? Вероятнее всего, речь идет о несчастных жертвах начальника опричного сыска, а вовсе не о нем самом

Значит, если склеп и был, то именно там, а не в Москве? А откуда взялась пресловутая надгробная плита?

Не исключено, что это был стратегический ход Ивана Грозного. У Малюты Скуратова при жизни имелось множество врагов, которые после кончины могли осквернить его могилу и даже похитить или уничтожить тело – вполне в духе того времени. Вот царь и велел надгробие положить в подземелье близ Скуратовских палат, а сами останки похоронить в Иосифо-Волоцкой обители без надгробия

Скуратовы в Антипьевском храме

Наконец, еще одна версия гласит, что Малюта Скуратов был похоронен в Антипьевской церкви на Колымажном дворе. Храм священномученика Антипы был построен в XVI веке и сейчас находится по адресу Колымажный переулок, 8. В старинных документах он также фигурирует как церковь «у Государевых больших конюшен». Колымажный двор прежде назывался Конюшенным.

Именно в этом храме, по преданию, Иван Грозный венчался с одной из своих жен. Известно, что в 1627 году у церкви был погребен Дмитрий Скуратов , приходившийся правнуком Ивану Скуратову , родному брату Малюты.

Поскольку один из приделов храма посвящен Григорию Декаполиту, историками было выдвинуто предположение, что сам Малюта Скуратов, настоящее имя которого было Григорий, либо кто-то из его родных принимали участие в строительстве церкви. В «Росписном списке города Москвы» (1638) упоминается усадьба стольника Петра Скуратова, вплотную примыкавшая с востока к территории Антипьевского храма. Скорее всего, это также был потомок Малюты – прямой или по побочной линии.

Теоретически где-то здесь могли покоиться и останки самого Малюты. Но доказательств, то есть останков, опять-таки нет