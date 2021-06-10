Тайны и загадки доллара: масонские символы и оккультные знаки

Доллар США считается самой узнаваемой купюрой в мире, которая стала символом богатства. При этом уже десятки лет люди спорят о религиозных, мистических и оккультных символах на купюре. "Рамблер" разобрался в теме подробнее.

Фото: Рамблер Рамблер

Откуда взялся доллар

Знак доллара появился благодаря испанской монете талер, на ней даже изображен герб страны. Монета была популярна в Америке из-за освоения новых территорий португальцами и испанцами. Монету называли «долларом со столбами» (из-за наличия признаков флага Испании). Хотя есть информация, что доллар произошел от немецкой монеты.

Необычный дизайн

Если на наших купюрах можно найти памятники архитектуры, то доллар состоит из магических элементов. Например, с лицевой стороны купюры находится портрет Джорджа Вашингтона Портрет. Он обрамлен рамой, которая стала первым религиозным символом на банкноте. При этом рамка напоминает греческую букву Омега и отсылает к откровению Иоанна Богослова: Альфа и Омега — конец и начало всему.

Справа от портрета президента расположена печать министерства финансов США . На ней изображены весы (символ правосудия), ключ (символ власти), а также дата основания министерства и поле с тринадцатью звёздами, которые символизируют первые 13 штатов.

На другой стороне доллара расположена недостроенная пирамида с римской цифрой 1776 (год принятия Декларации независимости). В пирамиде 13 ступеней, которые вновь символизируют 13 первых штатов. А не достроена она, потому что росту экономики пределов нет!

Масоны и теория заговора

Символ «Всевидящего ока» в треугольнике говорит о высшей силе, которая наблюдает за нами. Сверху располагается надпись на латыни «Annuit Coeptis», которая означает: «Он (Бог) Одобряет Наши Деяния». Под пирамидой — еще один лозунг «Novus Ordo Seclorum»: «Новый Порядок».

Над орлом можно увидеть шестиконечную звезду Давида, составленную из 13 белых пятиконечных звезд. Может показаться, что это связано с иудеями или масонами, но этот символ гораздо старше популярной теории заговора.