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Стало известно о роли иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР

Lenta.ruиещё 7
3 часа назад
Неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения президента РСФСР Бориса Ельцина давал ему советы относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до развала СССР. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.
Названа роль иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента"», — рассказал Руцкой.
По его словам, Ельцин ответил, что подумает над этим. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что данный случай произошел приблизительно через полторы недели после выступления ГКЧП. Также Руцкой отметил, что у неизвестного человека был иностранный акцент.
18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.
В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.
Истории,Александр Руцкой,Борис Ельцин,Lenta.ru,
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