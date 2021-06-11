Названа роль иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР

«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента"», — рассказал Руцкой.

По его словам, Ельцин ответил, что подумает над этим. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что данный случай произошел приблизительно через полторы недели после выступления ГКЧП. Также Руцкой отметил, что у неизвестного человека был иностранный акцент.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.