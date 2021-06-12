Голодомор и возвращение оспы: о чем молчали в СССР

В истории СССР существует множество тем, которые до сих пор замалчивают. "Темные пятна" истории возникают из-за ошибочных приказов, неправильного государственного управления или банального человеческого фактора. Объединяет все эти события — количество пострадавших. "Рамблер" расскажет, о чем молчали в СССР.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Голодомор, 1932-1933 год

Долгие годы данные о голоде 1932-1933 годов были скрыты, будто бы ужасного события и не было. Политика коллективизации, продразверстки и хлебозаготовок проводимая советским режимом привела к тому, что на территориях советского союза, особенно Украины и Казахстана вспыхнул голод.

Некоторые историки считают, что голод на Украине был вызван для искоренения народа. Обнищавшие крестьянские семьи не могли дожить до нового урожая. В начале 1932 года руководители Компартии Украины обратились к Сталину с просьбой сократить план по хлебу, который постоянно изымался. Но никаких уступок сделано не было.

ООН признала голод 1932–1933 годов трагедией Украины и других республик бывшего СССР. При этом события1930-х годов решили называть "трагедией", а не "геноцидом".

Возвращение оспы, 1971

На одном из островов Аральского моря находилась секретная лаборатория, которая занималась разработкой биологического оружия. Разработки велись с вирусами бубонной чумы и сибирской язвы. Позже к ним присоединилась натуральная оспа.

В 1971 году им удалось разработать вакциноустойчивый вирус оспы. В этом же году разработанный вирус был испытан на открытом воздухе, позже это привело к вспышке оспы. Заражение было выявлено у десяти человек. В срочном порядке для нескольких сотен людей был введен карантин, а более пятидесяти тысяч местных жителей Приаралья прошли вакцинацию.

Стертые города

В советские времена существовали города, которые не были отмечены на картах. О существовании таких городов знали только местные жители. Дело в том, что обычно там располагались секретные объекты государственной важности. Без пропуска попасть туда было невозможно, а вместо названия у города был номер.