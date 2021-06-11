Чулки британской королевы захотели продать за сотни тысяч рублей

Предметы гардероба британской королевы Виктории и ее детей, датированные 1840 годом, выставили на торги за сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.

Речь идет о коллекции вещей, в которую входит детская обувь, например, шерстяные ботильоны принцессы Алисы, носки первенца принцессы Виктории, кожаные сапоги принца Альберта Эдуарда, который впоследствии стал королем Эдуардом VII, а также перчатки других детей бывшего монарха.

Помимо этого на аукционе захотели продать почти 200-летние шелковые чулки бежевого цвета, ранее принадлежавшие самой королеве. Отмечается, что на изделие нанесена монограмма VR («Королева Виктория»). Стоимость лота оценивается в три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей).

Согласно материалу, коллекция вещей хранилась в деревянной коробке няни Мэри Терстон (Mary Thurston), которая работала у королевской семьи на протяжении 22 лет до 1867 года.

Торги под названием Vintage, Antique Textiles & Passion for Fashion аукционного дома Kerry Taylor состоятся 15 июня.