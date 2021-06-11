Чулки британской королевы захотели продать за сотни тысяч рублей

Предметы гардероба британской королевы Виктории
и ее детей, датированные 1840 годом, выставили на торги за сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.
Речь идет о коллекции вещей, в которую входит детская обувь, например, шерстяные ботильоны принцессы Алисы, носки первенца принцессы Виктории, кожаные сапоги принца Альберта Эдуарда, который впоследствии стал королем Эдуардом VII, а также перчатки других детей бывшего монарха.
Помимо этого на аукционе захотели продать почти 200-летние шелковые чулки бежевого цвета, ранее принадлежавшие самой королеве. Отмечается, что на изделие нанесена монограмма VR («Королева Виктория»). Стоимость лота оценивается в три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей).
Согласно материалу, коллекция вещей хранилась в деревянной коробке няни Мэри Терстон (Mary Thurston), которая работала у королевской семьи на протяжении 22 лет до 1867 года.
Торги под названием Vintage, Antique Textiles & Passion for Fashion аукционного дома Kerry Taylor состоятся 15 июня.
В апреле стало известно, что автомобиль герцогини Кембриджской Кэтрин и ее супруга принца Уильяма собираются
выставить на продажу. Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан королевской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013-м. Транспортное средство предоставили аукционному дому Bonhams.