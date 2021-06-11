Предпочитал иностранок: как сложились судьбы женщин Петра I

Петр I остался в истории России как царь-новатор, человек, который развернул «дремучую» боярскую Русь в сторону просвещения и интегрировал ее в европейскую политику. Он создал морской флот, заложил основы русской науки, стремился перенимать лучший западный опыт, чтобы использовать его на благо России. Сама же личность Петра Великого до наших дней вызывает неоднозначную оценку – уж очень резко царь-реформатор внедрял на Руси чуждые традиции. Он мог быть крайне жесток, не пожалел собственного сына Алексея, участвовавшего в заговоре против государя, и лично рубил головы стрельцам, поддерживавшим царевну Софью и устроившим бунт во время пребывания царя в Великом посольстве.

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В личной жизни Петр Алексеевич придерживался нетрадиционной модели: всех женщин, кроме первой жены, выбирал исключительно на основе личных предпочтений, возводя на высоту российской социальной иерархии бывших служанок. Он отличался страстным характером, легко увлекался, имел уйму любовниц, большинство из которых надолго не задерживались. «МИР 24» рассказывает, как сложились судьбы женщин Петра Великого.

Евдокия Лопухина

Пассию для своего 16-летнего сына мать Петра Первого Наталья Кирилловна подобрала сама, ею стала 19-летняя Евдокия Лопухина – представительница многочисленного, но не знатного боярского рода, девушка красивая и крайне упрямая. Венчание состоялось в 1689 году, сначала молодые относились друг к другу с нежностью, подписывали послания друг к другу: «Дунька» и Петрушка», но любовь быстро угасла.

«И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего все счастие свое потеряла и весь род свой сгубила Правда, сначала любовь между ими, царем Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалася разве токмо год. Но потом пресеклась; к тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви», – писал князь Борис Иванович Куракин в «Гистории о царе Петре Алексеевиче».

Во многом это отношение было следствием репутации, которую заработали себе Лопухины. Куракин описал их так: «люди злые, скупые ябедники, умов самых низких и не знающие нимало в обхождении дворовом». Перспектива того, что престол рано или поздно может достаться Лопухиным, не радовал никого, да и характерами молодые не сошлись. Через три года после свадьбы государь увлекся немкой Анной Монс, а постылую жену – и мать царевича Алексея – решил, как это было принято, постричь в монахини. Евдокия упиралась, в итоге в Суздальско-Покровский монастырь ее доставили под конвоем. Через полгода царица начала жить в монастырских стенах как мирянка и вступила в отношения с приехавшим в Суздаль для проведения рекрутского набора майором Степаном Глебовым. Как известно, и у стен есть уши – об этой связи скоро стало известно Петру. Влюбленных схватили, Степана Глебова жестоко пытали.

Австрийский дипломат Плейер писал на родину: «Майор Степан Глебов, пытанный в Москве страшно кнутом, раскаленным железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу на доске с деревянными гвоздями, ни в чем не сознался».

15 марта 1718 года замученного Глебова посадили на кол на Красной площади, а чтобы несчастный не умер раньше времени от холода, надели на него тулуп и шапку. Рядом стояла телега, на которой сидела несчастная возлюбленная Глебова. К ней были приставлены два солдата, в обязанности которых входило держать провинившуюся за голову и не давать ей закрывать глаза. Казнь длилась 14 часов.

После суда над майором Глебовым опальную Евдокию перевели в Александровский Успенский монастырь, а затем в Ладожский Успенский монастырь, где она жила под строгим надзором до смерти Петра I. Екатерина I после своего воцарения перевела Евдокию в Шлиссельбург, где та находилось в секретном заключении как государственная преступница. Реабилитировал и вернул в Москву ее внук, сын казненного царевича Алексея Петр II. После его смерти Евдокия Федоровна отказалась от короны в пользу Анны Иоанновны. Первая жена Петра Великого умерла в 1731 году в возрасте 62 лет.

Анна Монс

Немка Анна Монс была любовницей Петра Великого около десяти лет. Большинство историков склоняются к тому, что познакомил их Франц Лефорт – близкий друг Петра и бывший любовник Анхен. Девица Монс была дочерью виноторговца Иоганна Монса, который в конце XVII века перебрался в Россию, обосновался в Немецкой слободе и завел гостиницу. Она была противоположностью ограниченных строгим традиционным укладом рыхлых и белотелых московских боярынь. Это была эффектная (как отзывались современники, хотя портрета не сохранилось), кокетливая женщина, деятельная и хозяйственная, умевшая красиво одеваться, веселиться в компании и обходиться с мужчинами, а также извлекать выгоду из своего положения, о чем свидетельствует, к примеру, то, как успешно она вела судебные тяжбы за имущество. Некоторые историки утверждают, что за взятки Монс не гнушалась и торговать привилегиями.

В 1698 году, вернувшись из Великого посольства, царь демонстративно отправился к Монс, с женой же увиделся через несколько дней, причем в чужом доме – в палатах главы Почтового ведомства Андрея Виниуса, а уже в следующем месяце сослал ее в Суздаль. В то время, как Евдокия жила в монастыре за счет кровных родственников, Анне Монс и ее матери Петр назначил ежегодное содержание, построил каменный дом в Немецкой слободе, делал дорогие подарки. С 1703 года он стал открыто жить с Анной в ее доме.

«Она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно», – отмечал Д.А. Гранин.

«Любовная харизма Анны Монс еще ждет своего исследователя. Однако ясно, что именно с Анной будущий царь-реформатор вкусил прелести и тонкости европейской любви», – пишет Лев Бердников в историческом очерке «Несостоявшаяся царица».

В народе иностранку, ради которой Петр оставил законную жену, невзлюбили, называли «Монсихой» и «Кукуйской царицей» (Немецкая слобода также называлась слобода Кукуй). Подозревали, что немка оказывает большое влияние на взгляды Петра и его политику – и это действительно было так.

Нет никаких сомнений, что со стороны русского царя это была большая любовь, и у Анны Монс был шанс стать царицей... Однако этому браку не суждено было осуществиться. Дело в том, что во время пребывания Петра в Великом посольстве Анхен завела себе любовника, им стал саксонский посланник Кенигсек. В 1703 году он утонул в Неве, а среди его вещей нашли любовные письма от Кукуйской царицы. За этой находкой последовал разрыв с Петром и домашний арест – не так жестоко по сравнению с историей Евдокии Лопухиной...

После Петра Монс вышла замуж за прусского посланника Георга-Иоанна фон Кейзерлинга, который скончался по дороге в Берлин через три месяца после свадьбы. Последним известным любовником Анны Монс стал пленный шведский капитан Карл-Иоганн фон Миллер. В 1714 году Анна Монс умерла от чахотки, ей было 42 года.

Марта Скавронская

Вскоре после разрыва с Анной Монс Петр увлекся Мартой Скавронской – своей будущей второй женой, известной как Екатерина I. Происхождение Скавронская имела то ли латышское, то ли литовское, то ли польское, причем самое простое. В 17 лет ее выдали замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе, который через несколько дней после свадьбы отбыл на войну и пропал без вести. Шла Северная война, и в августе 1702 года генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев занял Мариенбург (современный Алуксне). В числе пленных жителей оказалась служанка Марта Крузе, которую Шереметев сделал своей любовницей, а в 1703 году ее покровителем стал князь Александр Меншиков . Именно в доме у Меншикова Марту встретил царь Петр Алексеевич.

«...царь, проезжая на почтовых из Петербурга, который назывался тогда Ниеншанцем, или Нотебургом, в Ливонию, чтобы ехать дальше, остановился у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, которые прислуживали за столом. Он спросил, откуда она и как тот ее приобрел. И, поговорив тихо на ухо с этим фаворитом, который ответил ему лишь кивком головы, он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений», – описывал эту встречу Франц Вильбуа.

В 1705 году Петр отправил Марту в дом к своей любимой сестре царевне Наталье Алексеевне в селе Преображенское. Там она выучилась русской грамоте и крестилась в православие, приняв имя Екатерины Алексеевны Михайловой.

Екатерина могла быть настоящей «боевой подругой», что она доказала во время неудачного Прутского похода, отличалась умом и легким характером, прощала Петру его многочисленные интрижки и производила на импульсивного монарха удивительно умиротворяющее действие. Граф Геннинг-Фридрих Бассевич, оставивший интересные воспоминания о петровской эпохе, писал, что Петра успокаивал сам звук голоса Екатерины:

«...потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым».

19 февраля 1712 года в церкви Исаакия Далматского в Петербурге состоялось официальное венчание Петра Великого и Екатерины Алексеевны. Она родила одиннадцать детей, из которых выжили только Анна и Елизавета, рожденные от Петра еще до замужества. Царь относился ко своей второй жене с нежностью и уважением, но в 1724 году их отношения разрушила интрижка Екатерины I с ее камергером – красавцем и щеголем Виллимом Монсом, братом Анны Монс. 8 ноября Монс был арестован, обвинен во взяточничестве и других противозаконных действиях и приговорен к отсечению головы. 26 ноября его казнили в Петербурге, голову Виллима Монса Петр принес неверной жене на подносе, затем ее заспиртовали и хранили в Кунсткамере.

С тех пор Петр больше не допускал к себе жену и примирился с ней только к концу жизни. После смерти Петра Великого в 1725 году Екатерина I взошла на престол, но ее правление было недолгим – в 1727 году первая российская императрица умерла от осложнений абсцесса легкого.

Мария Кантемир

Выше мы перечислили трех главных подруг Петра Первого, однако помимо них в его жизни было множество краткосрочных связей, чему вовсе не мешали ни брак с Екатериной I, ни отношения с Анной Монс. В числе его любовниц называют Евдокию Ржевскую, Дарью и Варвару Арсеньевых, сестер Меншикова, Марью Даниловну Гамильтон, которая потом лишилась головы за убийство новорожденного (она была заспиртована и сохранена в Кунсткамере, как и голова Виллима Монса). Не оставался царь без женской ласки во время Великого посольства. Мы упомянем лишь про его последний роман – с дочерью молдавского господаря Марией Кантемир.

Согласно популярной версии, Мария и Петр познакомились зимой 1721 года. Княжне тогда было всего 20 лет, а жизнь Петра уже клонилась к закату. Князь Дмитрий Константинович Кантемир был союзником Петра Великого в неудачной турецкой кампании 1710-1713 годов и лишился своих владений. С 1711 года его семья жила в Харькове, а затем переехала в Москву. Петр ценил умных женщин, а Мария Кантемир была очень образованной девушкой – изучала древнегреческий, латинский и итальянский языки, основы математики, астрономии, риторики, философии, увлекалась античной и западноевропейской литературой и историей, рисованием, музыкой.

В 1722 году Петр отбыл в персидскую кампанию в сопровождении жены, Екатерины I, Дмитрия Константиновича и Марии Кантемир. По легенде, Марии пришлось остаться в Астрахани по причине беременности. На тот момент она замужем не была...

«Пока происходила эта экспедиция, в Астрахани, на государевом рыбном дворе, где было отведено помещение для Кантемирова семейства, совершилось издалека подготовленное темное дело. Княжна Мария преждевременно разрешилась недоношенным младенцем. Есть известие, что эти роды были искусственно ускорены мерами, которые принял Поликала, врач семьи Кантемиров, состоявший также при Царицыном дворе, – руководил же действиями Поликалы не кто иной, как приятель князя Димитрия П.А. Толстой. Ему не впервой было играть двойственную роль: сближая княжну с Петром, он в то же время хотел быть угодным Екатерине; несчастная княжна оказалась его жертвой, хрупкою игрушкой в его жестких руках», – писал Леонид Николаевич Майков.