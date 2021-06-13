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Как Советский Союз чуть не разорил McDonald’s

Александра Нечаева
24 минуты назад
В 1984 году McDonald’s чуть не разорился из-за Олимпийских игр. Большую роль в этом сыграло руководство Советского Союза. О том, что же произошло, читайте в материале “Рамблера”.
Как Советский Союз чуть не разорил McDonald’s
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во время летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания запустила уникальную акцию, призванную поддержать и стимулировать американских спортсменов. За каждую выигранную американцами на играх бронзовую медаль в McDonald’s всем посетителям полагался бесплатный стакан кока-колы, за серебряную - порция картошки фри, а за полученное спортсменами золото болельщики получали биг-мак.
Все бы ничего, но маркетинговый ход чуть было не привел McDonald’s к финансовой катастрофе. Косвенным виновником в этом оказался Советский Союз.
Дело в том, что руководство СССР приняло решение бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Советские спортсмены не приняли участие в играх, что позволило американцам выиграть гораздо большее количество медалей, чем то, на которое они рассчитывали. Радостное для спортсменов событие чуть не стало фатальным для McDonald’s: компания оказалась буквально на грани разорения.
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