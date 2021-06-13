Как Советский Союз чуть не разорил McDonald’s

В 1984 году McDonald’s чуть не разорился из-за Олимпийских игр. Большую роль в этом сыграло руководство Советского Союза. О том, что же произошло, читайте в материале “Рамблера”.

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Во время летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания запустила уникальную акцию, призванную поддержать и стимулировать американских спортсменов. За каждую выигранную американцами на играх бронзовую медаль в McDonald’s всем посетителям полагался бесплатный стакан кока-колы, за серебряную - порция картошки фри, а за полученное спортсменами золото болельщики получали биг-мак.

Все бы ничего, но маркетинговый ход чуть было не привел McDonald’s к финансовой катастрофе. Косвенным виновником в этом оказался Советский Союз.