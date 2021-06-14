Почему лучше не переводить Coca-Cola на китайский

На китайский рынок знаменитый газированный напиток попал в 1928 году. Переводить на родной язык китайцы его название не стали, оставив на бутылках этикетку с латинскими буквами. Китайское название напитка появилось позднее и по сей день оно отличается от того, как его именуют во всем мире. О том, почему так произошло, читайте в материале “Рамблера”.