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Почему лучше не переводить название Coca-Cola  на китайский

Александра Нечаева
1 час назад
На китайский рынок знаменитый газированный напиток попал в 1928 году. Переводить на родной язык китайцы его название не стали, оставив на бутылках этикетку с латинскими буквами. Китайское название напитка появилось позднее и по сей день оно отличается от того, как его именуют во всем мире. О том, почему так произошло, читайте в материале “Рамблера”.
Почему лучше не переводить Coca-Cola на китайский
Фото: DepositphotosDepositphotos
Рост популярности Coca-Cola вынудил китайских торговцев все же найти иероглифы для точного воссоздания звучания названия напитка. При этом они попытались как можно более точно передать с помощью иероглифом звуки “ко-ка-ко-ла”, а вот о том, как будут звучать получившиеся выражения совсем не подумали. В итоге на свет появлялись весьма забавные фразы, которые совершенно не подходили для названия напитка. Например: “Кусай воскового головастика”. Согласитесь, вряд ли кому-нибудь захотелось бы попробовать такой напиток.
Составить красивую фразу из звуков “ко-ка-ко-ла” никак не получалось, поэтому маркетологи решили немного изменить название, изменив пару звуков. С тех пор на китайском название популярного напитка звучит как “Коку-Коле”, что в переводе означает “Полный рот счастья”.
Истории,Coca-Cola,
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