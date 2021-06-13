Узники Валаама: как родина “наградила” тех, кто ее защищал

Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для людей, которые в течение долгих лет наблюдали лишь грязь, голод и смерть. Даже после победы, невозможно было забыть ужас военного времени, тысячи израненных душ наполняли города, а вместе с ними и люди с физическими увечьями, оставленными "на память".

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Постепенно из крупных городов начали исчезать инвалиды ВОВ, которые и были живыми памятниками войны. Чтобы не портить облик социалистической страны, не подрывать веру в светлое будущее их отвозили в Валаамский дом инвалидов. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Перевозить бывших военных в Валаам начали с 1946 и до самой смерти Сталина, пик пришелся на 1949 год по причине юбилея вождя. Переселяли, в основном, одиноких людей и тех, от кого отказались родственники по причине увечья, некоторые не хотели становиться обузой для близких и уезжали добровольно. Многие уезжали из крупных городов в деревни, так как хотели вести полноценную жизнь.

« Однажды я, как всегда, пришел на Бессарабку и еще не доходя услышал странную тревожную тишину . Я сначала не понял, в чем дело, и только потом заметил — на Бессарабке не было ни одного инвалида! Шепотом мне сказали, что ночью органы провели облаву, собрали всех киевских инвалидов и эшелонами отправили их на Соловки. Без вины, без суда и следствия. Чтобы они своим видом не „смущали“ граждан », из архивов.

В 1974 году художник Геннадий Михайлович Добров случайно узнал, что на Валааме есть дом инвалидов, где живут те, кто защищал родину и получил инвалидность. Он отправился туда, общался с жильцами дома инвалидов, старался выслушивать и помогать, чем возможно.

"Всех нас, таких вот как я, собрали на Валааме. Несколько лет назад нас, инвалидов, было здесь много: кто без рук, кто без ног, а кто и ослеп к тому же. Все — бывшие фронтовики", из книги Владимира Зака.

В доме инвалидов на Валааме была большая «текучка» – одних привозили, других увозили. Информацию об этом можно найти в архивах, некоторым даже удавалось социализироваться, жениться на медсестре и покинуть учреждение. Но многие спивались и умирали на острове. Увечья были настолько серьезными, что вернуться к нормальной жизни было невозможно. Зачастую это касалось "самоваров" — людей без ног и рук, которых было достаточно много. По словам санитарок, для ухода за больными не хватало людей.

В большинстве своем военные чувствовали себя никому не нужными, брошенными. Добров общался с ними и писал их портреты. Так появилась серия работ «Листы скорби» — графический цикл, посвященный страдающим людям.