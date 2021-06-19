Как размер зрачков связан с уровнем интеллекта

Подавляющее число людей привыкло к тому, что для определения уровня интеллекта необходимо проходить IQ-тесты. Однако немногие знают о том, что порой выяснить, насколько умен человек, можно буквально, взглянув ему в глаза. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Технологического института Джорджии провели исследование, в котором приняли участие 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. В начале специалисты при помощи айтрекера (прибора, который устанавливается на компьютер и следит за движениями глаз человека) зафиксировали, как зрачки добровольцев отражают свет. С помощью данного устройства ученые вычислили их размер в состоянии покоя.

Далее волонтерам предложили пройти когнитивные тесты для определения уровня подвижного интеллекта – навыка анализировать, логически мыслить и решать задачи за пределами предыдущего опыта.

Вдобавок к этому, исследователи проверили, способны ли добровольцы концентрироваться на задании, не отвлекаясь на помехи. В частности, им нужно было запомнить буквы, которые на несколько секунд появлялись на экране, пока в противоположном углу мерцала звездочка.

В ходе работы ученые выяснили, что у тех, кто получил самые высокие баллы за тест, зрачки были шире, чем у остальных. Кроме того, специалисты установили отрицательную зависимость между размером зрачка и возрастом: у старших добровольцев они были сужены.