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Что на самом деле значит вероятность дождя в прогнозе погоды

Стелла Шмель
9 часов назад
Как правильно расшифровывать метеосводку, оказалось, знают далеко не все. "Рамблер" расскажет, что в действительности означает процент рядом со значком осадков и в чем путаница.
Что на самом деле значит процент дождя в прогнозе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Большинство людей уверены, что процент указывает, какова вероятность дождя на указанной локации. Но это не совсем так.
На самом деле, это означает, что осадки выпадут однозначно, но произойдет это на указанном проценте от всей локации.
Проще говоря, если написано 30%, то это означает, что на охватываемой метеорологами территории дождь пойдет со стопроцентной вероятности, но на 30% площади.
Причем, если вы не перемещаетесь с одной точки города на другую в течение дня, то вероятность осадков для вас действительно составит те же 30%, про которые большинство думает изначально. Но если вы передвигаетесь, то шансы застать дождь будут выше. Также надо знать, что указываемый процент не связан с интенсивностью осадков. Даже при меньшем проценте вероятность попасть под дождь остается.
Соцсети
Сейчас эту трактовку горячо обсуждают в Сети. А большинство пользователей действительно читало прогноз привычным, не совсем верным образом.
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