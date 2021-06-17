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Пилот облетел мощный торнадо и снял его на видео

Анна Арсеньева
17 июня 2021
Пилот-планерист из США Дэвид Эван отправился полетать на легкомоторном самолете на северо-западе штата Оклахома и попал в мощный торнадо. Он снял произошедшее на видео.
Американец уже возвращался на аэродром Уайли-Пост Эванс, и его занесло в сильный воздушный поток. После летчик заметил, что рядом с ним сформировался торнадо. При этом его не было видно на радаре, и погода ничего не предвещала.
У мужчины 30-летний опыт работы в авиации. Он решил, что его жизни ничего не угрожает и начал кружить вокруг, снимая атмосферный вихрь на камеру телефона.
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