Пилот облетел мощный торнадо и снял его на видео

Пилот-планерист из США Дэвид Эван отправился полетать на легкомоторном самолете на северо-западе штата Оклахома и попал в мощный торнадо. Он снял произошедшее на видео.

Американец уже возвращался на аэродром Уайли-Пост Эванс, и его занесло в сильный воздушный поток. После летчик заметил, что рядом с ним сформировался торнадо. При этом его не было видно на радаре, и погода ничего не предвещала.