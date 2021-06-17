Как номер отеля стал гробницей с драгоценностями

Имя американской миллионерши Иды Вуд ассоциируется в первую очередь с печальной историей ее психического заболевания – женщина, так страстно мечтавшая о богатстве, стала заложницей своих собственных желаний и потеряла рассудок, обретя заветные миллионы. Она провела более тридцати лет в номере одного из отелей Нью-Йорка, избегая любых контактов с людьми. Однако это – не единственная странность, связанная с ее личностью. "Рамблер" расскажет подлинную историю Иды Вуд, ставшей мрачной легендой Америки.

Ида Мэйфилд (девичья фамилия женщины), чье настоящее имя звучало как Эллен Уэлш, родилась в 1838 году в семье бедных ирландских иммигрантов. О ее детстве известное немногое – согласно данным современников, Ида росла умной и красивой девушкой, любила путешествовать, мечтала о жизни в большом городе и с малых лет была уверена в том, что добьется небывалых высот.

Так и произошло – в возрасте девятнадцати лет девушка покинула родной городок и отправилась покорять Нью-Йорк. Прибыв в «Большое Яблоко», Ида стала активно вливаться в круги высшего общества – предприимчивая девушка сочинила легенду о своем прошлом, сообщив, что она является дочерью Генри Мэйфилда, миллионера, сколотившего свое состояние на производстве сахара.

«Наследнице» сахарных плантаций быстро удалось заработать репутацию одной из самых красивых и перспективных невест Нью-Йорка – за обаятельной девушкой ухаживали многие, однако ни один из потенциальных ухажеров не соответствовал высоким требованиям Мэйфилд, пока однажды она не узнала о существовании предпринимателя, владельца судоходной компании и газеты New York Daily News Бенджамина Вуда. Мужчина, который на тот момент уже был женат, привлек внимание охотницы за богатством и вскоре, в мае 1857, получил от нее романтическое письмо, изменившее их судьбы.

«Дорогой мистер Вуд! Я совсем недавно прибыла в Нью-Йорк, но я знаю, что вы ищете новых знакомств. Я знаю, что вы состоите в отношениях, и возможно я не так хороша собой, но я молода, привлекательна и не сварлива, а также очень умна. Предлагаю вам близкие отношения до тех пор, пока вам будет это интересно. Напишите мне, если вас заинтриговала мое письмо, и мы договоримся о встрече»,

— написала Ида.

Подобная смелость удивила предпринимателя, однако он все же предложил девушке встретиться и, надо сказать, был очарован ею. Они начали тайно встречаться, и их внебрачная связь продлилась около десяти лет – за это время девушка родила возлюбленному дочь, которую назвали Эммой. Правда, обстоятельства рождения дочери Иды были засекречены – никто никогда не видел ее беременной, а кроме того, никто не имел данных о месте рождения Эммы. Подобная скрытность привела к тому, что в обществе начали циркулировать различные слухи относительно дочери Иды.

Правда, самой женщине не было дела до досужих разговоров. Ее главной целью было замужество, и очень скоро амбициозные планы стали реальностью. После смерти жены Бенджамина Ида стала законной супругой бизнесмена – их свадьба состоялась в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка, а среди гостей были исключительно высокопоставленные персоны.

После бракосочетания пара переехала в апартаменты Бенджамина в престижной части города – спустя десять лет, которые Ида провела в статусе любовницы, она наконец имела все, о чем мечтала. Ида встречалась с высокопоставленными членами общества, в том числе, с принцем Уэльским Авраамом Линкольном . Кроме того, она была частым гостем на светских вечеринках, раутах, присутствовала на важных политических мероприятиях и встречах «в верхах». Однако желанное богатство и статус не приносили радости – ее муж славился своей страстью к азартным играм и мог легко проиграть баснословную сумму за ночь. Миссис Вуд, страшно боявшаяся потерять заветные миллионы, нашла необычный способ сохранить деньги – каждый раз, когда Бенджамин проигрывался в казино, он выплачивал супруге штраф в размере проигрыша, а когда выигрывал, обязан был отдать ей половину.

Такая схема «заработка» позволила Иде накопить огромное состояние – Вуд расплачивался с женой не только деньгами, но и дорогими украшениями, недвижимостью, ценными бумагами. На момент своей смерти в 1900 году бизнесмен не имел практически ничего, а все его деньги и имущество находилось в руках Иды.

Первое время вдова наслаждалась свалившимся на нее богатством – Вуд управляла газетой покойного супруга, посещала светские мероприятия Нью-Йорка, много путешествовала и щедро жертвовала на благотворительность. Однако вскоре финансовое состояние Иды стало сводить ее с ума – женщине казалось, что деньги тратятся слишком быстро, и она страшно боялась лишиться всего, что имела.

Руководствуясь своей фобией, Вуд продала газету, которой владела, а вместе с ней и всю недвижимость, находившуюся в ее распоряжении. После этого Ида, ее сестра Мэри и дочь Эмма перебрались в один из скромных номеров отеля Herald Square – женщины перевезли в гостиницу все свои вещи, а также наличные, которые разложили по небольшим сундукам и чемоданам. Позже Ида говорила, что не доверяет банкам, а потому предпочитает хранить свое богатство при себе.

Боясь потерять накопленные средства, а также опасаясь преступников, которые могли покуситься на ее миллионы, Ида заперлась в съемном номере, исключив любые контакты с окружающим миром – женщина запрещала горничным заходить в ее апартаменты, а еду она просила оставлять под дверью. Так она прожила несколько десятилетий, пока в 1931 году ее сестра Мэри тяжело не заболела. Иде пришлось впервые за 25 лет покинуть свой номер и позвать на помощь.

Прибывшие в апартаменты миллионерши врачи и персонал отеля были шокированы увиденным – повсюду была грязь и разруха, на полу валялись остатки еды, мусор, а сами женщины были похожи на душевнобольных или бродяг. По углам комнаты все также стояли запертые чемоданы, набитые миллионами долларов – даже в тот момент, когда Ида помогала санитарам выносить из номера тело ее погибшей сестры, она тревожно озиралась по сторонам, боясь, что кто-либо из присутствующих попробует украсть ее богатство.

После этого слухи о сумасшедшей миллионерше начали расползаться по городу, а некоторые адвокаты даже попытались добиться распределения Иды в одну из психиатрических клиник. Однако Вуд смогла отстоять свое право на жизнь в отеле и продолжила свое существование затворницы. Она умерла в 1932 году – на тот момент Иде было девяносто три года. Врачей, осматривавших ее тело, поразила жуткая худоба женщины – при росте около 170 сантиметров Ида весила не более тридцати килограммов. По свидетельствам горничных, которые приносили еду для постоялицы, она питалась яичницей, свежим молоком и иногда употребляла в пищу сырую рыбу.

После смерти Иды Вуд на свет выплыли и другие подробности ее жизни – найденные в номере документы раскрывали тайны ее настоящего происхождения, а также доказывали, что ее дочь Эмма, погибшая незадолго до смерти самой Иды, на самом деле была ее младшей сестрой.