Из-за чего сошла с ума дочь Гюго

Известный писатель Виктор Гюго был многодетным отцом. В браке с Адель Фуше у них родилось две дочери и три сына. У самой младшей из детей - Адели - было психическое расстройство. Впоследствии заболевание назвали в ее честь. О том, из-за чего сошла с ума наследница французского писателя, читайте в материале «Рамблера».

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Известно, что первым серьезным потрясением в жизни девочки стала гибель старшей сестры, которая утонула во время медового месяца с супругом. На момент кончины Леопольдины Аделе было всего 13 лет. Но первые проявления психической нестабильности проявились у нее в 16-летнем возрасте. Наследнице писателя казалось, что погибшая сестра с мужем поддерживают с ней контакт.

А в 1861 году, во время путешествия по Англии, Адель познакомилась с английским офицером Альбертом Пинсоном. Неизвестно, что произошло между дочерью известного французского писателя и английским офицером, но вскоре Адель стала считать, что Альберт Пинсон – мужчина ее жизни. К несчастью, Пинсон не ответил на любовь молодой и красивой женщины.

Когда Пинсона перевели служить в Галифакс (Канада), Адель последовала за ним. Ей пришлось даже выкрасть и продать часть украшений матери, чтобы оплатить поездку. В течение трех лет, которые Адель провела в Галифаксе, она рассказывала окружающим, что между ней и Альбертом произошла помолвка, что она родила от Альберта мертвого ребенка, что семья жениха против их отношений. В письме брату Франсуа-Виктору Адель написала, что вышла замуж за Альберта. Родные Адели даже опубликовали в местной газете сообщение о свадьбе. Однако позже Адель призналась брату: никакой свадьбы не было.

wikimedia.org

Франсуа-Виктор предлагал Адели вернуться во Францию, но она отказалась. Тем временем Пинсон объявил о намерении жениться на дочери местного судьи. Однако Адель заставила своих адвокатов написать судье, что она является законной женой Пинсона. Помолвка Пинсона была сорвана.

В 1866 году Пинсона перевели в Вест-Индию на остров Барбадос, Адель поехала за ним. О ее дальнейшей жизни на островах малоизвестно, но можно сказать наверняка - психическое состояние дочери Гюго ухудшалось. Адель настаивала, чтобы ее называли «мадам Пинсон». Наблюдатели описывали ее как «грустную, в растрепанной одежде, которая мало подходила для тропического климата». Одинокая Адель бродила по улицам, постоянно что-то записывала. Выходить на прогулки она старалась по ночам, днем мальчишки бросались в нее камнями.

В 1872 году Адель привезли во Францию, где ее ждал только отец. Остальные члены семьи уже умерли. Рассудок Адели окончательно помутился, Виктору Гюго ничего не оставалось, как положить дочь в психиатрическую лечебницу. Отец время от времени навещал ее вплоть до 1885 года — года смерти писателя. Сама Адель умерла в психиатрической лечебнице в 1915 году. Она с трудом говорила, но лицо ее хранило следы былой красоты.