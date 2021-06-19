Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Откуда берутся пылевые вихри

Стелла Шмель
1 час назад
В Сибири, в Тюменской области, на днях очевидцы наблюдали очень редкое и пугающее явление - пылевой вихрь. А в Красноярске такое буйство природы наблюдали в начале лета.
Откуда берутся пылевые вихри
Фото: WikipediaWikipedia
В материале "Рамблера" подробнее рассказываем, откуда он берется и как выглядит.
Такие вихри обычно возникают днем в жаркую и малооблачную погоду из-за сильного нагрева поверхности. С земли потоком воздуха поднимаются камешки, пыль и другие мелкие предметы и им же переносит их на незначительное расстояние. Выглядит такое явление страшным, на деле же один пылевой вихрь существует совсем не долго: около двух минут.
Wikipedia
Любопытный факт: пылевые вихри бывают не только на нашей планете, но и на Марсе, правда там они куда шире (в 50 раз) и до 10 раз выше.
В 2005 году один из таких пылевых вихрей оказал огромную услугу марсоходу "Спирит". Вихрь очистил солнечные панели марсохода, благодаря чему он смог получать большее количество энергии и эффективнее выполнять свою работу.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители