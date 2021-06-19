Откуда берутся пылевые вихри

В Сибири, в Тюменской области, на днях очевидцы наблюдали очень редкое и пугающее явление - пылевой вихрь. А в Красноярске такое буйство природы наблюдали в начале лета.

Фото: Wikipedia Wikipedia

В материале "Рамблера" подробнее рассказываем, откуда он берется и как выглядит.

Такие вихри обычно возникают днем в жаркую и малооблачную погоду из-за сильного нагрева поверхности. С земли потоком воздуха поднимаются камешки, пыль и другие мелкие предметы и им же переносит их на незначительное расстояние. Выглядит такое явление страшным, на деле же один пылевой вихрь существует совсем не долго: около двух минут.

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Любопытный факт: пылевые вихри бывают не только на нашей планете, но и на Марсе, правда там они куда шире (в 50 раз) и до 10 раз выше.