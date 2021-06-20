Как пить с китайцами и выжить. 7 правил попойки

В Китае алкоголь – неотъемлемый атрибут бизнеса. Без алкогольных посиделок не обходится ни один бизнес-процесс. Будьте готовы достойно пройти испытание спиртным в самый неожиданный момент: собеседовании при трудоустройстве, заключении контракта или переговорах с деловыми партнерами.

Соблюдение алкогольных традиций крайне важно для китайцев. Практически всегда исход дела зависит от умения пить по-китайски. Даже если вы не собираетесь в Китай, это не означает, что на вашем пути не возникнет предприимчивый китаец и шеренга бутылок с крепкими напитками. Вот здесь-то и пригодится знание правил китайской попойки.

1. Скромное и почтительное чоканье выражается в высоте краев стопки. Край вашей рюмки обязательно должен быть ниже по отношению с рюмкой собутыльника, который произнес тост. Довольно часто этот процесс превращается в состязание и образуется своеобразная лесенка из рюмок. Чем ниже край вашего сосуда, тем большее уважение вы демонстрируете к партнеру по застолью.

2. Не забывайте сказать тост в ответ. Обязательно нужно выждать некоторое время, пропустить пару стопок и только после этого выразить ответную здравицу. Это охарактеризует вас как человека вдумчивого и ответственного.

3. Пейте залпом, не оставляя ни капли на дне. Учитывая размер стопок, это совсем не сложно. Китайцы считают, что только жалкие слабаки не в состоянии залпом осушить сосуд.

4. С покорностью принимайте «штрафные» рюмки. Хозяин застолья щедро раздает «штрафные» за любую оплошность гостя, чтобы иметь повод произнести очередной тост. Как бы там ни было, с китайцами приходится пить больше предполагаемого.

5. Запомните, если вас будут поить силой, сопротивление бесполезно. Так проявляется китайское гостеприимство. Проявить упрямство и не дать себя напоить означает навсегда потерять расположение китайского друга.

6. Почтите за честь выпить алкоголь вместо начальника. Во-первых, это сослужит хорошую службу в продвижении по карьерной лестнице. Во-вторых, так можно заслужить уважение хозяина попойки. Только честный и надежный человек способен выпить очень много алкоголя.