Как у СССР был украден секрет развертывания понтонов

«Был такой случай, в 1990-ых, во время учений стран НАТО также был приглашен начальник наш инженерных войск генерал-полковник Кузнецов. И он увидел, как там рассказывали, какой же это замечательный парк, какое это ноу-хау в понтонно-переправочном деле. Но он сказал: “это ведь наш парк, товарищи”. Ему один из военачальников стран НАТО сказал, что не может такого быть. Но тем не менее, просто так мы же тоже говорить не будем. И он говорит, дайте мне время, вечером я уточню. Все, на следующее утро военачальник из НАТО действительно принес извинения: “да, вы были правы, ваш парк”», - рассказал представитель инженерных войск.