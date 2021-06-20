Как у СССР был украден секрет развертывания понтонов

Революция в отечественном понтонном деле произошла после изобретения военным инженером, полковником Юрием Глазуновым, торсиона, что позволило сократить количество людей для развертывания секций в 5 раз, при этом увеличив пропускную способность моста в 10 раз. Главный плюс изобретения Юрия Глазунова - время раскладки. Для того, чтобы соединить понтоны, раньше требовалось провести 500 операций, теперь - всего 6. Как рассказал программе «Военная приемка
» старший научный сотрудник ЦНИИ ИВ им. Д.М. Карбышева Камиль Янбеков, изобретение оказалось настолько хорошим, что его попытались украсть другие страны.
«Был такой случай, в 1990-ых, во время учений стран НАТО также был приглашен начальник наш инженерных войск генерал-полковник Кузнецов. И он увидел, как там рассказывали, какой же это замечательный парк, какое это ноу-хау в понтонно-переправочном деле. Но он сказал: “это ведь наш парк, товарищи”. Ему один из военачальников стран НАТО сказал, что не может такого быть. Но тем не менее, просто так мы же тоже говорить не будем. И он говорит, дайте мне время, вечером я уточню. Все, на следующее утро военачальник из НАТО действительно принес извинения: “да, вы были правы, ваш парк”», - рассказал представитель инженерных войск.
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и в приложении SMART.TV. Съемочная группа провела неделю на воде с военными инженерами и расскажет, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, кем были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.