«Я люблю свою работу»: почему в СССР не было выходных

В Советском Союзе культивировалась идея постоянного труда, лентяев никто не любил. Однажды власти даже изменили традиционный календарь, а банальных выходных не было целых 11 лет подряд. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Традиционно суббота была рабочим рабочим днем, отдохнуть и решить домашние дела можно было только в воскресенье. А после 1929 года не осталось и этого. Люди работали по новому календарю с непрерывкой. "Непрерывка" — организация работы, при которой учреждение, предприятие, магазин и т.п. функционируют непрерывно, без общего для всех рабочих и служащих дня отдыха.

Отгулы подразумевались в течение недели, но для этого необходимо было поменяться с коллегой. Власти считали, что устойчивой экономили можно достичь лишь путем постоянной работы. Элементарный подсчет доказывает, что в результате хитрых перестановок у трудящегося осталось всего 77 дней отдыха вместо 98-ми, которые полагались по старому календарю.

Конечно, ненормированный график начал отражаться на настроении сотрудников. Недовольство росло, трудящиеся хотели отдыхать в стандартный выходной день, когда вся семья может собраться дома. Когда люди недовольны, трудно добиться высокоэффективного труда.

"Безумный" график сохранялся на протяжении 11 лет. Поэтому сначала ввели один выходной "семейный", предназначенный только для членов одной семьи. Однако в сельской местности люди жили и работали по обычному календарю. И это помогло прекратить миграцию из сел в города. С одной стороны, люди хотели жить комфортно, но работать без выходных не хотел никто.

Реформа провалилась, потому что производительность труда рухнула до исторического минимума. Система без выходных привела к тому, что у оборудования не было постоянного хозяина. Согласитесь, каждый из нас следит за своим рабочим местом, а есть места нет, то и следить не надо. Так и о станках перестали заботиться, начались постоянные поломки и простои.