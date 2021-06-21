Эпидемии каждые 100 лет и как самоочищается планета

Существует теория, что каждые сто лет наша планета проводит «самоочищение». Возможно, это может показаться вам нелепым, но если посмотреть статистику, становится очевидным — каждое столетие человечество действительно страдает от страшных болезней и эпидемий. А вот по какой причине это происходит, остается только догадываться

1720 год – чума

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В 1720 е годы всю Европу охватила эпидемия бубонной чумы, которую прозвали «марсельской». Именно в городе Марселе были зафиксированы первые жертвы заболевания – ими стали члены экипажа торгового судна «Гран Сен-Антуан», которое 25 мая 1720 года прибыло в городской порт.

Врачи посчитали, что эти 6 человек погибли в результате употребления некачественной пищи, но вскоре начали погибать другие люди, включая нескольких портовых работников и членов их семей. Власти города пытались сохранить это в тайне, чтобы не вызывать паники, но число жертв стремительно росло.

В начале и разгаре эпидемии не было ни одного случая выздоровления. Ситуация стала улучшаться лишь в октябре 1721 года, но к тому моменту «марсельская чума» уже успела унести жизни примерно 100 тысяч человек. В декабре того же года врачи объявили о прекращении эпидемии, хотя отдельные случаи заболевания фиксировались и позднее.

1820 год – холера

Спустя сто лет человечество столкнулось с еще одной проблемой – первой в своем роде холерной пандемией. Началась она вблизи индийского города Калькутты, но уже скоро распространилась по всей Юго-Восточной Азии, Восточной Африке и добралась до средиземноморского побережья Европы.

В результате пандемии погибли сотни тысяч людей (а может, даже миллионы). Окончательно остановить распространение болезни удалось лишь спустя семь лет в 1824 году. Считается, что этому поспособствовали на удивление холодные зимы, из-за которых холерные вибрионы погибли в водоемах пораженных эпидемией стран.

2020 год – коронавирус

И вот спустя еще 100 лет мир узнает о новом заболевании Вспышка COVID-19 впервые была выявлена в Ухани, Китай, в декабре 2019 года, но уже сейчас этот вирус есть во всех уголках мира. Всего за несколько месяцев общее число заболевших почти достигло 1,5 млн, а количество жертв – превышает 80 тысяч.

Каждый день в разных странах фиксируется от 100 до нескольких тысяч новых случаев заболевания. Антирекорд по смертности в данный момент у США – несколько раз превышалась отметка в 4 тысячи человек за сутки. Кроме Штатов, сильнее всего от вспышки пандемии пострадали Испания, Италия и Франция.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через контакт с зараженными поверхностями. Основная его опасность заключается в том, что между инфицированием и появлением первых симптомов может пройти от 5 до 14 дней, а иногда болезнь вообще протекает бессимптомно. Поэтому человек может даже не догадываться, что является разносчиков.