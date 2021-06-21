Почему вода в стакане за ночь меняет вкус

Многие из нас оставляют на тумбочке возле кровати стакан с водой на случай, если ночью вдруг будет мучить жажда. Но если вы попробуете эту же жидкость утром, то наверняка отметите, что ее вкус стал другим. Действительно ли это так и почему это происходит, читайте в материале “Рамблера”.

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Учеными был доказан тот факт, что вода действительно изменяет свои вкусовые качества за ночь. Первой причиной такой метаморфозы является температура. Прохладная вода, которую обычно люди наливают в стакан, ночью нагревается до комнатной температуры и перестает казаться свежей.

Но это не главная причина изменения вкусовых качеств воды. Неприятное послевкусие воды является следствием растворяющихся в ней за ночь газов. В частности, “виновником” становится углекислый газ, попадающий в жидкость. Растворяясь, он образует угольную кислоту, которая способна снизить pH воды. Кроме того, в воде растворяются альдегиды и газы ацетона, отнюдь не прибавляющие жидкости свежести.