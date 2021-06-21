Радиевые девушки: история «живых мертвецов»

В 30 х годах прошлого века мир был потрясен трагедией, произошедшей на одной из фабрик США. На предприятии компании U.S. Radium, выпускавшем часы для военных, пострадали десятки женщин, занятых на росписи циферблатов люминесцентными красками. Они вошли в историю как «радиевые девушки» и их страдания и борьба изменили мир.
Хоть 20 столетие и было веком технического прогресса, простые люди не знали свойств многих веществ
из-за чего часто страдали. Люминесцентные краски, светящиеся в темноте, использовали в 20 веке как для нанесения цифр и делений на обычные наручные часы, так и на циферблаты военной техники.
Работа это была не тяжелая, но очень кропотливая и поэтому на росписи работали молодые женщины с тонкими ловкими пальцами и острым зрением. Никто из рядовых сотрудниц U.S. Radium не знал, что эта профессия смертельно опасна, так как радий – радиоактивное вещество, требующее при использовании соблюдения строгих мер безопасности.
Руководителям и инженерам компании опасность радия была хорошо знакома, поэтому они избегали непосредственного контакта с этим веществом и красками, в которых оно содержалось. Более того, компания U.S. Radium, будучи флагманом своей индустрии, издавала брошюры о правилах работы с радиоактивными материалами и успешно их продавала в университеты.
В лабораториях и на складах завода использовали для работы с радием специальные щипцы и свинцовые экраны, но о рядовых сотрудниках цехов никто не думал. Первые необычные смерти на заводе были зарегистрированы еще в начале 20 х годов. Сначала умер главный химик компании доктор Эдвин Леман, а потом несколько девушек.
Все они умерли при схожих обстоятельствах, что побудило доктора Харрисона Мартленда, врача округа Ньюарк, начать расследование обстоятельств этих смертей. Результат был ошеломляющим – дотошный доктор выяснил, что около 4000 человек в США и Канаде ежедневно имеют контакт со смертельно опасным веществом, не подозревая о его свойствах.
Очень немногие девушки, пострадавшие от радия на вредных производствах, дожили до признания вины работодателем и получили причитающиеся им сумму и оплаченное компаниями. Но их страдания не были напрасными – именно дело «радиевых девушек» дало толчок к настоящей революции в сфере охраны труда.
О том, что радий опасен узнал весь мир и десятки тысяч работников вредных производств во всем мире были защищены от жадных и беспринципных работодателей, для которых люди были лишь расходным материалом на пути к прибыли.