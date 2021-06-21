Радиевые девушки: история «живых мертвецов»

В 30 х годах прошлого века мир был потрясен трагедией, произошедшей на одной из фабрик США. На предприятии компании U.S. Radi­um, выпускавшем часы для военных, пострадали десятки женщин, занятых на росписи циферблатов люминесцентными красками. Они вошли в историю как «радиевые девушки» и их страдания и борьба изменили мир.

Хоть 20 столетие и было веком технического прогресса, простые люди не знали свойств многих веществ из-за чего часто страдали. Люминесцентные краски, светящиеся в темноте, использовали в 20 веке как для нанесения цифр и делений на обычные наручные часы, так и на циферблаты военной техники.

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Работа это была не тяжелая, но очень кропотливая и поэтому на росписи работали молодые женщины с тонкими ловкими пальцами и острым зрением. Никто из рядовых сотрудниц U.S. Radi­um не знал, что эта профессия смертельно опасна, так как радий – радиоактивное вещество, требующее при использовании соблюдения строгих мер безопасности.

Руководителям и инженерам компании опасность радия была хорошо знакома, поэтому они избегали непосредственного контакта с этим веществом и красками, в которых оно содержалось. Более того, компания U.S. Radi­um, будучи флагманом своей индустрии, издавала брошюры о правилах работы с радиоактивными материалами и успешно их продавала в университеты.

В лабораториях и на складах завода использовали для работы с радием специальные щипцы и свинцовые экраны, но о рядовых сотрудниках цехов никто не думал. Первые необычные смерти на заводе были зарегистрированы еще в начале 20 х годов. Сначала умер главный химик компании доктор Эдвин Леман, а потом несколько девушек.

Все они умерли при схожих обстоятельствах, что побудило доктора Харрисона Мартленда, врача округа Ньюарк, начать расследование обстоятельств этих смертей. Результат был ошеломляющим – дотошный доктор выяснил, что около 4000 человек в США и Канаде ежедневно имеют контакт со смертельно опасным веществом, не подозревая о его свойствах.

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Очень немногие девушки, пострадавшие от радия на вредных производствах, дожили до признания вины работодателем и получили причитающиеся им сумму и оплаченное компаниями. Но их страдания не были напрасными – именно дело «радиевых девушек» дало толчок к настоящей революции в сфере охраны труда.