Нарышкин: Сталин знал точную дату нападения Германии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что советские разведчики узнали точную дату нападения Германии на Советский Союз за несколько дней до 22 июня 1941 года. Об этом говорится в статье «В войну разведка вступила первой» в журнале «Национальная оборона».

По словам главы СВР, тогда разведка давно сотрудничала с группами антинацистского движения в европейских странах. В Германии во главе таких объединений были Арвид Харнак, известный под кличкой Корсиканец, и Харро Шульце-Бойзен под псевдонимом Старшина.

Именно они смогли узнать точную дату вторжения немецких войск в СССР. Также через них поступила информация о том, как намерены вести себя Великобритания и США во время конфликта.

Известно, что сообщения о готовящемся нападении передали лидеру СССР Иосифу Сталину 16 июня. На следующий день он вызвал к себе наркома по госбезопасности Меркулова и начальника разведки Фитина. Руководитель Советского Союза тогда потребовал подтвердить надежность источника и проверить эту информацию.